Avvistata anche a Peveragno la processionaria: "Attenzione, specie a chi passeggia con bambini e animali"

Dopo gli avvistamenti di processionaria alla Roccarina di Chiusa di Pesio nella scorsa settimana oggi (lunedì 28 marzo) anche Peveragno si scopre coinvolta nel fenomeno.



La notizia arriva dalla pagina Facebook del Comune. Diverse le segnalazioni da parte dei cittadini: a essere colpiti dalla presenza della processionaria - un gruppo di processionarie, ma non larve, bruchi o nidi - sono stati gli alberi del viale della Rimbembranza nell'intersezione con via Vittorio Veneto. Si presume l'origine siano alberi di giardini privati.



"Si invita la popolazione a fare attenzione, soprattutto nei confronti di bambini e animali, in quanto il contatto con questa larva può provocare forti reazioni irritanti - segnala l'amministrazione - . Chiediamo, inoltre, a chiunque ne noti nuovamente la presenza di segnalarlo, in modo da localizzare in maniera precisa il nido".