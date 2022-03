Chiusa di Pesio, volontari al lavoro nel weekend per la pulizia delle strade

Un weekend di lavoro per i volontari della Protezione Civile di Chiusa di Pesio, che - coadiuvata dal corpo Aib e da alcuni volontari civici - nella mattinata di sabato 26 marzo hanno provveduto a realizzare un'attività di pulizia straordinaria nella strada provinciale che risale la valle Pesio.



I ringraziamenti dell'amministrazione comunale - e della cittadinanza - sono arrivati anche via Facebook, con la pubblicazione di alcune fotografie sul sito internet comunale e sulla pagina "Sei di Chiusa di pesio se...": "Grazie per aver dedicato il vostro tempo in favore dell'ambiente! Ora auspichiamo nella collaborazione di tutta la comunità per mantenerne il risultato".



Un appello più che giustificato visto il proliferare - proprio sul gruppo Facebook in questione - di segnalazioni degli utenti di scenari di incuria e abbandono di rifiuti che hanno visto coinvolte le zone della cappella di San Sebastiano, la fonte Sabbionera di Certosa e al "prato verde".