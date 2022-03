“Con te per te”, telemedicina per gli anziani in tutta l’area monregalese

L’evoluzione in atto della dinamica demografica, e la conseguente modificazione dei bisogni di salute della popolazione, con una quota crescente di anziani e patologie croniche, rendono sempre di più necessario un ridisegno strutturale ed organizzativo della rete dei servizi, soprattutto nell’ottica di rafforzare l’ambito territoriale di assistenza.

L’innovazione tecnologica in ambito di Telemedicina può contribuire a una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, in particolare sostenendo lo spostamento del fulcro dell’assistenza sanitaria verso il territorio, attraverso modelli assistenziali innovativi incentrati sul cittadino.

Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie abilitate dalla telemedicina sono fondamentali in tal senso, contribuendo ad assicurare equità nell’accesso alle cure nei territori remoti, un supporto alla gestione delle cronicità, una migliore continuità della cura attraverso il confronto multidisciplinare.

Partendo da questi presupposti, riportati anche nelle linee guida di indirizzo nazionali del Ministero della Salute, dal mese di febbraio sono pienamente operative tutte le utenze di Telemedicina del progetto “Con Te Per Te”. Un lungo lavoro sinergico e di coordinamento con la direzione del Distretto Sud-Est dell’ASL CN1 (in particolare con il Dottor Ferreri e la Dott.ssa Righello) e il coinvolgimento diretto di alcuni Medici di Medicina Generale dei territori di progetto (Dott.ssa Comino e Dott.ssa Nasari per il territorio di Mondovì, il Dott. Paolini per la Val Tanaro e il Dottor. Valesano per la Val Bormida) hanno permesso l’individuazione di quattro pazienti (2 a Mondovì, 1 a Ormea e 1 a Saliceto) a cui sono stati installati a domicilio dall’azienda Informatica System, in collaborazione con SMARTv, i dispositivi per la registrazione dei parametri sanitari (pressione, saturazione e temperatura) e il software per la gestione e il monitoraggio dei dati.

L’avvio del servizio ha permesso di sviluppare un sistema di welfare locale per gli anziani che vede coinvolti, oltre ai referenti di Cooperativa Animazione Valdocco, i medici dell’ASL CN1, l’azienda Informatica System (non solo per quanto riguarda la già citata installazione e manutenzione dei dispositivi digitali, ma anche la formazione per l’utilizzo dei medesimi di tutti gli operatori e dei pazienti coinvolti), le associazioni Croce Rossa Comitato Territoriale di Mondovì, Croce Rossa Comitato Territoriale di Monesiglio e Croce Bianca di Garessio che mettono a disposizione il personale (volontari) per l’effettuazione delle videochiamate per la registrazione dei parametri sanitari dei beneficiari.

La sperimentazione del servizio di Telemedicina si pone come obiettivo la permanenza, la cura e il monitoraggio costante dello stato di salute dell’anziano a domicilio, il sostegno psico-fisico dell’anziano e il mantenimento dello stesso in una rete allargata di contatti sociali (sostegno all'inclusione sociale).

Il progetto “Con Te Per Te” è realizzato con il sostegno di Fondazione CRC e gestito da Cooperativa Animazione Valdocco in collaborazione con: ASL CN1 Distretto Sud-Est, Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), Servizio Socio Assistenziale Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, Cooperativa Caracol, Cooperativa Il Cortile, Comune di Bagnasco, Comune di Camerana, Comune di Ceva, Comune di Garessio, Comune di Mondovì, Comune di Monesiglio, Comune di Ormea, Comune di Saliceto, Unione Montana Mondolè (nello specifico i Comuni di: Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì), Casa di Riposo “Don B. Rossi” Villanova Mondovì, Casa di Riposo “Mons. G.B. Eula” Roccaforte Mondovì, Casa di Riposo “Renzo Merlino” Ormea, Casa di riposo Monesiglio, Fondazione Opera pia Garelli Casa di Riposo Garessio, Croce Rossa Italiana Comitati territoriali di Mondovì e Monesiglio, Associazione P.A. Croce Bianca Garessio, Associazione P.A. Croce Bianca Ormea, Associazione Il Tempo Amico Ceva, ASD Pollicino Ormea, Associazione Orizzonti di vita Val Bormida Camerana, Associazione Don Salvatico Saliceto, Associazione Auser Valle Tanaro, Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O., Informatica System, Coldiretti.