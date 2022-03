Covid, dati in altalena ai piedi delle torri albesi. A Verduno 16 ricoverati

Mentre si avvicina la fine dello stato di emergenza e con quella l’allentamento di alcune restrizioni , sono dati in altalena quelli sull’andamento del contagio diffusi dal Comune di Alba nel suo settimanale aggiornamento.



Nella capitale delle Langhe – si fa infatti sapere dal Municipio langarolo nella giornata di oggi, lunedì 28 marzo – i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 277, di cui tre ricoverati. Il dato fa segnare un arretramento rispetto ai 306 di una settimana fa, mentre quindici giorni fa si parlava di 226 persone.



Nessuna variazione invece nei decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia, che si confermano 73, mentre il conto dei guariti è intanto salito a 5.983 soggetti.



I residenti albesi vaccinati sono 25.933 con almeno una dose, 23.903 con due dosi e 19.757 con tre dosi.



L’Asl Cn2 comunica invece che all’ospedale "Ferrero" di Verduno i ricoveri Covid (non solo albesi, ma provenienti da tutto il territorio di competenza) sono 16, come due settimane fa, nessuno dei quali però in terapia intensiva. Sette giorni fa i ricoverati nel plesso langarolo erano 19, due dei quali in intensiva. Il 7 marzo si parlava di 14 persone.