Cuneo e Roma finalmente unite dal nuovo volo targato Ryanair [FOTO E VIDEO]

È atterrato poco prima delle 14 il volo inaugurale che unirà il nostro capoluogo con la capitale. La Geac Spa, la società che gestisce lo scalo cuneese festeggia in questo modo i suoi 60 anni con un collegamento strategico importantissimo per i viaggiatori business, ma anche per il turismo. È l’inizio di una nuova stagione per il nostro territorio: quello della rotta Fiumicino-Levaldigi.

Il nuovo collegamento con la Capitale, con quattro frequenze settimanali nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, che verrà incrementato a cinque volte a settimana a partire da giugno.

È la quarta destinazione proposta dalla compagnia irlandese sullo scalo cuneese dopo Cagliari, Bari e Palermo.

Si potrà usufruire di questo nuovo servizio con i seguenti orari.



Il lunedì Roma-Cuneo con partenza alle 12,45 e ripartenza del Cuneo-Roma alle 14,25.



Il mercoledì il Roma-Cuneo partirà alle 7,30 mentre il Cuneo-Roma alle 9,10.



Il giovedì Roma-Cuneo alle 11,55 e Cuneo-Roma alle 13,35 e infine il venerdì Roma-Cuneo alle 15,30 e il Cuneo-Roma alle 17,30.



Questo in attesa dell’incremento - che avverrà da giugno - a cinque giorni a settimana con aggiunta la domenica con partenza alle 11,30 da Roma a arrivo alle 12,45 allo scalo cuneese per poi ripartire da Levaldigi alle 14,25 con atterraggio a Fiumicino alle ore 15,40.

Nel video le interviste alla direttrice dello scalo Anna Milanese, al presidente della Geac Spa Giuseppe Viriglio e alla direttrice dell'Atl del Cuneese Daniela Salvestrin.

In occasione del 60° Anniversario è stata inoltre organizzata una cerimonia in collaborazione con Poste Italiane per l'annullo filatelico, ideata apposta per l'avvio della nuova tratta.



"È una data importante per il nostro aeroporto" dichiara Giuseppe Viriglio Presidente Geac "facilitare la connettività verso un hub era nei nostri obiettivi per sostenere la ripartenza e la crescita. Ringrazio i nostri azionisti e il CdA per il loro impegno e Ryanair per la costante collaborazione".



Per implementare ulteriormente il servizio all'utenza verrà inoltre a breve lanciata la collaborazione con Moeves, che prevede una una serie di collegamenti bus verso lo scalo, comodamente accessibili tramite la piattaforma e l'app Moeves dedicati.



Mauro Bolla, Country Manager in Italia per Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa ed in Italia, siamo lieti di annunciare la nuova rotta da Cuneo per Roma che fornirà ai nostri passeggeri la desiderata connessione diretta con la Capitale. Ryanair conferma il suo impegno per un'ulteriore crescita in Piemonte, supportando la ripresa del turismo italiano con un collegamento essenziale, dando allo stesso tempo al turismo una spinta necessaria dopo 2 anni di rallentamenti legati alla pandemia."