Festa e sfilata a Dronero per il 92° anniversario del Gruppo Alpini

Per il 92° Anniversario Fondazione Gruppo Alpini ieri a Dronero, domenica 27 marzo, è stata organizzata una mattinata dedicata a questa importante celebrazione.

Dopo il ritrovo in piazza Martiri alle ore 8.30 e la tradizionale colazione, alle ore 9.15 in piazzettta Allemandi c'è stato l'alzabandiera. Qui l'inizio della sfilata accompagnata dalla banda San Luigi di Dronero, che ha condotto in piazza Capitano Aldo Beltricco (medaglia d'oro al valore), con la deposizione della corona alla lapide.

Alle ore 10 la deposizione della corona al Monumento Alpini della Garfagnana e a seguire lo scoprimento della scultura lignea all'Apino. Un momento molto toccante seguito dal ritorno in piazzetta Allemandi per la deposizione delle corone ai Caduti di tutte le guerre e al monumento all'Alpino.

"Perché gli alpini possano rimanere sempre fedeli agli ideali di amore patrio, di spirito di sacrificio e di concordia, solidarietà e fratellanza." Alle ore 11, presieduta da don Giovanni Banchio, si è tenuta la Santa Messa in Parrocchia.

Presente il sindaco di Dronero Mauro Astesano. Una mattinata all'insegna del ricordo e di tutti quei valori che ancora oggi continuano a essere trasmessi. I festeggiamenti si sono conclusi presso la Nuova Bocciofila, con il pranzo alpino.