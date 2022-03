Giorgio Re rinconfermato alla guida della Pro Loco di Peveragno

E' ancora Giorgio Re il presidente della Pro Loco di Peveragno: la riconferma è arrivata nella serata di venerdì 25 marzo, nel corso dell'assemblea ordinaria dell'associazione tenutasi nel salone di casa Ambrosino nella quale è stato anche approvato il bilancio consuntivo 2021.

L'assemblea ha eletto Ivo Revello come vicepresidente, Katia Migliore come tesoriere e Veronica Martone come segretario; i revisori dei conti sono Serena Giordano, Elisa Dalmasso e Annalisa Renaudo.

Nel direttivo trovano posto anche Mara Baraglia, Giulia Giordano, Dylan Pellegrino, Daniele Cortoni, Barbara Magnaldi, Luigi Macagno, Enrico Orsolano, Flavio Nicolino e Marco Cortassa.