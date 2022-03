Alluvione 2020 in Granda: dalla Regione oltre 18 milioni di euro per ripristinare le opere pubbliche danneggiate

Sono 93 gli interventi di opere pubbliche danneggiate dall’alluvione del 2-3 ottobre 2020 nella provincia di Cuneo per i quali sono stati sbloccati da Roma 18.519.403 euro.



Tale somma fa parte del quarto pacchetto di contributi da 66 milioni per 324 interventi che la Regione Piemonte destina ai Comuni, alle Province e ad altri Enti Locali per realizzare lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio e ricostruzione, con priorità per gli interventi di difesa del suolo da frane e caduta di massi, di ripristino delle opere igieniche danneggiate, di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua, di ripristino di edilizia comunale e della viabilità.



«Si tratta di un pacchetto particolarmente consistente - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – che consente di aiutare numerose amministrazioni locali messe in forte difficoltà dalla furia di un’alluvione che ricorderemo come tra le più gravi della storia recente. Come Regione Piemonte siamo costantemente impegnati nel reperire risorse per dare aiuti concreti soprattutto ai Comuni più piccoli che hanno oggettive difficoltà a far fronte ai lavori e che ora possono guardare con maggiore serenità al ripristino delle opere danneggiate e alla sicurezza del territorio per il futuro».



In particolare, i contributi andranno ai Comuni di Alto, Bagnasco, Borgo San Dalmazzo, Briga Alta, Caprauna, Ceva, Chiusa Di Pesio, Entracque, Frabosa Soprana, Garessio, Lesegno, Limone Piemonte, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Nucetto, Ormea, Pamparato, Pianfei, Priero, Priola, Robilante, Roburent, Roccavione, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Valdieri, Vernante, Viola, oltre alla Provincia di Cuneo e altri Enti locali. Più sotto, un elenco specifico dei vari interventi.



«Grazie al lavoro incessante degli uffici e all’attività di stimolo e sollecitazione che operiamo a diversi livelli nei confronti del governo siamo riusciti a sbloccare nuove somme – evidenzia l’assessore alla Protezione civile e Opere Pubbliche della Regione Piemonte Marco Gabusi - . Riusciamo ora a dare gambe alle progettazioni di sistemazione e ricostruzione importanti per la vita quotidiana delle comunità e per le attività produttive del territorio».



Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.



L'elenco degli interventi, divisi per comune ed ente:

- Alto

Consolidamento della sede stradale e del muro di contenimento lato valle in Via Segaraia

Opere di regimazione acque ed adeguamento attraversamenti lungo il rio Costa ed il rio Puzzo presso Via Albenga



- Bagnasco

Ripristino sezione di deflusso con movimentazione materiale litoide, loc. Centasco, loc. Area Industriale e loc. San Sebastiano e realizzazione difesa spondale in sinistra a difesa dell’Area Industriale



- Borgo San Dalmazzo

Ricostruzione tratto di difesa spondale in sponda sx torrente Gesso a valle della confluenza con il torrente Vermenagna (a monte dei ponti Gemelli)



- Briga Alta

Interventi di sistemazione di n.4 movimenti franosi sopra l'abitato della frazione Piaggia



- Caprauna

Ripristino viabilità S.C. Prevenetti

Ripristino viabilità s.c. delle Penne

Ripristino viabilità s.c. S.Rocco



- Ceva

Manutenzione idraulica f. Tanaro in corrispondenza del ponte ferroviario tramite movimentazione materiale litoide



- Chiusa di Pesio

Demolizione e ricostruzione attraversamento nel Vallone Rumiano e ripristino pista alpeggio comunale Colle

Lavori di regimazione acque sul versante a salvaguardia del Villaggio Madonna d’Ardua



- Entracque

Ricostruzione ponte sul t. Bousset per Tetti Cros e Tetti Tonipuop

Ripristino s.c. Moncolombo in San Giacomo

Ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale di accesso Vallone della Barra – lotto 1



- Frabosa Soprana

Ripristino e messa in sicurezza della sc della Penna



- Garessio

Opere di ripristino viabilità e consolidamento scarpate lungo strade comunali Garessio-Mindino e Mindino-Cappello

Opere di ripristino viabilità strada comunale Piangranone-Deversi

Realizzazione scogliera in massi cementati a protezione della sponda sx del fiume Tanaro presso il cimitero della Fraz. Trappa

Riprofilatura e movimentazione materiale litoide in alveo del fiume Tanaro in loc. Lepetit

Opere di regimazione acque superficiali e ripristino muri di sostegno della strada comunale della Colma

Opere di regimazione acque superficiali e ripristino muri di sostegno della strada comunale Pianbernardo

Opere di ripristino sezioni d’alveo del rio Parone, consolidamento movimento franoso, regimazione acque superficiali e ripristino fondazione stradale in Loc. Case Parone – I lotto



- Lesegno

Consolidamento s.c. Via Pettiti



- Limone Piemonte

Ricostruzione ponte di accesso al Piazzale Nord da SS20

Demolizione e ricostruzione ponte in Regione Santa Caterina

Ripristino funzionalità parcheggio comunale sotterraneo nel concentrico (completamente sommerso)

Ripristino Via Romana (strada comunale pedonale) lungo la sponda dx del torrente Vermenagna

Sistemazione alveo del rio Panice fino alla confluenza nel Vermenagna



- Lisio

Realizzazione opere di difesa spondale a difesa della nuova fognatura e rimozione fognatura dismessa

Consolidamento scarpata a monte del Cimitero comunale

OS n. 27 del 21/12/2020 – Realizzazione difesa spondale sul torrente Mongia a difesa della fognatura



- Mombasiglio

O.S. n. 12 del 22/10/2020 Messa in sicurezza confluenza rio minore in loc. Bonella con torrente Mongia e movimentazione materiale litoide



- Monasterolo Casotto

Ripristino strada di accesso alle sorgenti

Interventi di sistemazione idraulica del Rio Castorello per la messa in sicurezza della strada comunale in prossimità dell’innesto sulla sp 164



- Nucetto

Ripristino muro di sostegno su s.c. Buschea, in sponda idrografica sinistra del Tanaro

Danneggiamento scogliera esistente in sponda idrografica destra a monte del ponte per Perlo (SP 55) e danni nella scogliera sulla spalla destra e a valle del ponte



- Ormea

Opere di regimazione acque superficiali e di drenaggio sul versante retrostante Scuole Comunali

Regimazione acque e consolidamento scarpate lungo strada comunale Valdarmella in loc. case Benzi

Lavori di consolidamento del versante Regioso sotto cimitero della Fraz. Viozene

Opere di sostegno lato valle della str.com. Ormea-Bossieta presso il ponte S.Giuseppe

Opere di consolidamento fondazioni e messa in sicurezza del ponte San Giuseppe sul fiume Tanaro – lotto 1

Opere di sostegno e di regimazione acque lungo str. com. Porcirette-Chionea

Opere di regimazione acque lungo la strada comunale Preè

Regimaznione acque lungo la viabilità in frazione Prale

Opere di consolidamento ponte su rio Armelletta in loc. Tibidò

Opere di consolidamento sede stradale e regimazione acque lungo la strada comunale Albra

Regimazione acque di versante e consolidamento frana in frazione Viozene loc. Natalin

Manutenzione idraulica presso briglie e difese spondali lungo il rio Barchi

Opere di ripristino difese spondali lungo il rio Peisino-lotto 1

Ripristino difesa spondale in dx del fiume Tanaro in loc. Ceresè – lotto 1



- Pamparato

Disalveo e realizzazione opere difesa spondale Torrente Casotto presso Riviera

Realizzazione difesa spondale lungo il T. Limona in loc. Garella



- Pianfei

Ripristino scogliera in sx idrografica del torrente Pesio in loc. C. Garie-Villandrini a difesa frazione Villandrini



- Priero

Interventi di sistemazione idraulica del Rio Cevetta e del Rio Chiaggi (Molinazzo) per la messa in sicurezza del centro abitato



- Priola

Interventi di messa in sicurezza e ripristino corretto deflusso delle acque dei Rii dei Gatti e Buonconsiglio in frazione Pievetta.

Interventi di ripristino della viabilità su Via C.Battisti di collegamento alla loc. Pianchiosso e Via Cosma e Damiano

Regimazione idraulica del fiume Tanaro mediante realizzazione di pennelli in sponda sx e manutenzione scogliera ex AIPo in sponda dx

Realizzazione pennelli e ripristino sezioni di deflusso del fiume Tanaro a monte della località Borgo a protezione dell'abitato e delle infrastrutture stradali

Realizzazione scogliera e ripristino arginatura in sponda sx del fiume Tanaro a protezione della Frazione Pievetta, area artigianale, agricola e delle infrastrutture Comunali

Regimazione idraulica del fiume Tanaro mediante disalveo e realizzazione difesa spondale in sponda sx a valle dell'opera di presa centrale Piovano a protezione infrastrutture Comunali, Strade e Cimitero Priola



- Robilante

Sistemazione idraulica della sponda idrografica dx del t. Vermanagna a monte dell'abitato T. Giulia per messa in sicurezza T. Ghigo



- Roburent

Rifacimento ponte s.c. per loc. Borello, sul t. Corsaglia

Consolidamenti scarpate di valle s.c. via Roburent-Moltaldo (Montegrosso).

Ripristino funzionale strada comunale Via dei Castagnin



- Roccavione

Lavori di sistemazione tratto d'alveo del torrente Gesso in località Tetto Nuovo, Tetto Piano e località Chiabotto tramite movimentazione materiale litoide



- San Michele Mondovì

Interventi di ripristino e messa in sicurezza del ponte “Titina” sul torrente Casotto



- Scagnello

Aggiramento spalla sinistra del ponte sul torrente Mongia, s.c. per frazione Villaro

Realizzazione scogliera destra t. Mongia, in corrispondenza della s.c. via Mulattieri ed a valle delle fosse Imhoff

Ammorsamento della scogliera esistente sul t. Mongia, in sponda sinistra, a monte del ponte sulla s.c. Villaro - nella sponda naturale e imbottimento spondale



- Torre Mondovì

Ripristino e messa in sicurezza del ponte sul T.Casotto della S.C. Cuneessa



- Valdieri

Ripristino viabilità comunale di accesso al Pian del Valasco



- Vernante

Realizzazione difesa spondale in dx sul torrente Vermenagna (zona Bottero) a difesa strada ciclo/pedonale



- Viola

Ripristino danni sul rio Castorello a monte dell’abitato di San Gree

Ripristino scarpata di valle s.c. via Riviera, in sponda idrografica destra del torrente Carizzo



- Provincia di Cuneo

SP n. 268 Vallone dell’Arma. Ripristino viabilità ricostruzione totale corpo stradale sulla SP 268 in Comune di Demonte

SP n. 238 – Consolidamento opere paravalanghe a causa di frane e allagamenti diffusi e interventi di messa in sicurezza fronti rocciosi lungo la SP 238 in comune di Vinadio

SP n. 255 del Colle della Lombarda – Consolidamento opere di sostegno della strada e e interventi di messa in sicurezza fronti rocciosi in comune di Vinadio

Ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, ripristino delle protezioni stradali divelte lungo la SP 35 nei comuni di Pamparato e Roburent



- Alac Spa

Opere di difesa spondale in dx e sx torrente Corsaglia a protezione della tubazione adduttrice in Comune di Frabosa Soprana



- Calso Spa

Ripristino funzionale acquedotto in località Capoluogo (ponte) nel comune di Bastia Mondovì

Ripristino funzionale impianto di acquedotto in località Vecchio Mulino in comune di Niella Tanaro



- Co.Ge.S.I. Srl

Rifacimento condotta acquedottistica in loc Valdarmella nel Comune di Ormea

Ripristino funzionale acquedotto in località Elzo e Porcirette Soprana, Costasecca, loc. Campo, capoluogo e nelle località Borgate Cucchera e casa Bruciata in comune di Ormea

Interventi di ripristino sorgenti Chioraira e rio Bianco e ripristino fognatura nelle località Ponte Nava e Cantarana in comune di Ormea

Ripristino funzionale acquedotto e rifacimento opere di presa dalla sorgente Cappello nel comune di Garessio

Rifacimento opere di captazione sorgente Acquasanta nel comune di Pamparato

Ripristino funzionale acquedotto in località Gambalonga in comune di Bagnasco

Ripristino funzionalità impianto di depurazione, fognatura e difese spondali nel Comune di Bagnasco

Rifacimento fognatura da pozzetto via Roma fino a sfioratore in prossimità campeggio nel Comune di Limone Piemonte

Rifacimento attraversamento fognatura in corrispondenza di Tetto Mecci per collettamento dei tronchi provenienti da Limonetto e La Panice nel Comune di Limone Piemonte

Rifacimento condotte fognarie a Limonetto, parallela via Provinciale, in Tetti Biava ed in Tetti Corea nel Comune di Limone Piemonte



- Mondo Acqua Spa

Ripristino funzionale opere di captazione e condotta di adduzione sorgenti Alta Val Corsaglia in località Stalla Rossa nel comune di Frabosa Soprana



- Agenzia della mobilità piemontese

Contributo per svolgimento servizio TLP nella tratta Limone Piemonte (IT) – Tenda (FR) nel periodo da dicembre 2021 a dicembre 2022