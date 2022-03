Trinità, Kiaracrea propone il nuovo percorso artistico di Pasqua

Esiste a Trinità una bellissima esperienza hobbistica artigianale, ampiamente supportata dall’Amministrazione comunale e meritevole di nota in quanto anche vincitrice di premi e riconoscimenti.



Kiaracrea è il suo appellativo, e Chiara Tallone è il nome della sua ideatrice e animatrice.



"Faccio questi lavoretti e creazioni in stoffa, e non solo, ormai da quindici anni. E più vado avanti più mi diverto. Quando la curiosità e la passione si uniscono, danno anche tante soddisfazioni" spiega Chiara. "Io ho una mia professione: lavoro del mondo del acconciature, ma Kiaracrea, attività totalmente amatoriale, mi permette di sperimentare, confrontarmi, creare bellezza da oggetti, fiori, materiali e provare anche a trasmettere qualche competenza acquisita in questi anni a chi vuole cimentarsi".



Grazie alla spinta da parte della sindaca Ernesta Zucco, Chiara Tallone ha nel tempo ampliato le proprie esperienze di creazione, di esposizione e anche di concorsi.



"Quasi per gioco ho partecipato l'anno scorso al concorso per la gara di Presepi artistici del Comune di Cigliè, realizzando un articolato allestimento a partire da una vecchia caffettiera. E con mia grande sorpresa e soddisfazione ho vinto! Parallelamente: l'organizzazione del mercatino di Natale di Cuneo mi ha a sorpresa invitata come eccellenza dell'artigianato artistico. Quando mi hanno chiamato non ci credevo!".



Da qualche anno i periodi natalizio e pasquale impegnano Chiara in corsi artistici aperti alla popolazione. E anche la Pasqua 2022 non fa eccezione. Quest'anno i Corsi di Creazioni Pasquali saranno due, da dieci allievi ognuno: il primo in due serate lunedì 28 e mercoledì 30 marzo e il secondo, sempre in due serate, lunedì 6 aprile e mercoledì 6 aprile. La prenotazione è obbligatoria, il costo di 15 euro e si terranno presso la biblioteca civica di Trinità in via Roma 1. Ingresso con obbligo di green pass. Per informazioni e iscrizioni: 0172/66.131 oppure municipio@comune.trinita.cn.it.