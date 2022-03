Crisi idrica: in Langhe e Roero situazione sotto controllo, ma preoccupa l'abbassamento delle falde profonde

Problema acqua in provincia di Cuneo: l’attenzione non deve mancare. In attesa delle precipitazioni previste per metà settimana a Nord Ovest, e che si spera possano portare un po’ di sollievo alla siccità di questo fine inverno–inizio primavera, il monitoraggio delle falde profonde e dei corsi d’acqua superficiali richiede molta attenzione.



L’Ato 4 Cuneese sta coordinando un tavolo tecnico, a cadenza settimanale, tra i vari gestori per monitorare attentamente il problema. È già stata inoltre trasmessa una prima comunicazione a tutti i comuni della provincia di Cuneo per sensibilizzare le amministrazioni e i cittadini a un uso attento, atto a ridurre lo spreco dell’acqua.

Il gruppo Aeta (Alpi Acque, Alse e Tecnoedil) fa sapere che «la carenza idrica rappresenta ormai un’emergenza per il territorio della Granda ed è innegabile che a livello generale la situazione desti preoccupazione, alla luce delle scarse precipitazioni nevose degli ultimi anni e della crisi idrica dell’estate 2021. Tutto ciò è sintomatico dei cambiamenti che stanno avvenendo a livello climatico e deve portare a riflettere circa la necessità di una programmazione e progettazione di medio-lungo termine che, attraverso invasi e accumuli, possa consentire di porre rimedio a questa problematica».

E a livello di territorio gestito dalle società Aeta la situazione è la seguente: «Nel complesso per il territorio gestito dalle società che fanno capo al gruppo Aeta, ovvero Alpi Acque, Alse e Tecnoedil, occorre segnalare che la grande maggioranza dei Comuni sono serviti da pozzi con falde profonde, che non risentono, perlomeno nel breve periodo, di carenza d’acqua, seppur vada segnalato come gli stessi pozzi abbiano subito un importante abbassamento della falda».

La situazione è sotto controllo, proseguono dall’Aeta: «Non si registrano criticità nel territorio in cui viene potabilizzata l’acqua proveniente da corsi d’acqua superficiali, anche questi in forte calo di portata, mentre è particolarmente monitorata la situazione nei territori serviti da acqua proveniente dalle sorgenti alpine, maggiormente interessate dalla carenza di precipitazioni.

Spesso i sistemi gestiti dalle società di Aeta sono comunque interessati da infrastrutture di interconnessione che consentono di riequilibrare le portate nelle diverse aree servite».

A livello generale si lavora con regolarità, ma con grande attenzione: «Ad oggi non si registrano disservizi e il massimo sforzo è rivolto al fine di monitorare costantemente le dispersioni in rete, cercando di intervenire più tempestivamente possibile nella riparazione di eventuali perdite. L’equilibrio attuale non deve comunque nascondere problematiche che potrebbero insorgere in prospettiva con l’aumento della temperatura e l’eventuale scarsità di precipitazioni».