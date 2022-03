Menù di terra e di mare per la Pasqua e la Pasquetta del Wellington di Paesana

Con il Monviso che guarda la pianura sottostante dall’alto in basso con quel suo fare da sovrano buono e generoso di una valle che lo ha eletto a suo simbolo ed intorno i prati in cui abbondano ormai da tempo margheritine e primule, per via di una primavere climatica giusta assai prima del tempo: questo e molto altro ancora saranno le Feste di Pasqua del Wellington di via Reinaud a Paesana, dove Patrizia ed il suo “Pianeta delle donne” già sono al lavoro per mettere a punto i golosissimi menù che verranno serviti domenica 17 (Pasqua) e lunedì 18 (Pasquetta) con il rapporto qualità-prezzo ancora una volta protagonista e capace di fare la differenza.

Due, le scelte a disposizione dell’affezionata clientela del saluzzese e del pinerolese.

Il Menù di terra, che verrà servito a 35 euro, e che comprende:

Entrée con Prosecco servito al tavolo con piccole tapas

Battuta al coltello di Fassona con cialda croccante al parmigiano e verdurine

Sottofiletto scottato accompagnato da salsa tonnata

Asparagi in sfoglia su fonduta di Toma di Viso

Tortelloni di burrata e asparagi al burro e timo

Agnello al forno al rosmarino con patate alle erbette

Bis di dolci (fragole con gelato e carrello di dolci)

Caffè

Vini: Erbaluce, Arneis, Dolcetto

Ed il Menù di mare, che verrà servito a 40 euro, e che comprende:

Entrée con Prosecco servito al tavolo con piccole tapas

Tartare di salmone e crema all’avocado e granella di pistacchi

Baccalà al vapore con patate ed olive taggiasche

Calamaro ripieno grigliato su crema di fave e prezzemolo

Linguine ai frutti di mare

Gran fritto di pesce (calamari, gamberi, ciuffi, sarde)

Bis di dolci (fragole con gelato e carrello di dolci)

Caffè

Vini: Erbaluce, Arneis, Dolcetto

Coloro che non essendo in possesso del Super Green Pass non potranno avere accesso all’interno del locale troveranno allestito e pronto ad accoglierli l’ampio dehors di cui dispone il Wellington.

Prenotazioni al numero 346.6106375.