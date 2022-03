Preparate la macchina fotografica: torna Messer Tulipano al Castello di Pralormo

Aria tiepida, cielo azzurro, fiorellini che danno allegria. La primavera è arrivata e si aprono le danze delle gite fuori porta. Se siete a corto di idee, prendete nota: al Castello di Pralormo torna Messer Tulipano. Ecco, proprio lì sembrerà di trovarsi in una piccola Olanda.

Nello splendido parco progettato nel XIX secolo da Xavier Kurten, architetto di corte e autore dei più importanti giardini delle residenze sabaude, vi attendono oltre 100mila (avete letto bene) tulipani e narcisi pronti a dare il benvenuto alla primavera.

È proprio la notizia che stavamo aspettando per svoltare la domenica. Ma anche, perché no, per svoltare il nostro profilo Instagram. Cioè, avete capito che foto pazzesche, sì? È la stessa location che ogni anno vede accorrere centinaia di visitatori pronti a scattarsi selfie come se non ci fosse un domani.

Anche per questa edizione la splendida mostra floreale sarà completamente rinnovata nell’offerta e nel progetto-colore, ospitando tante varietà di fiori come la collezione di tulipani neri ed un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai viridiflora, ai tulipani fior di giglio ed ai frills dalle punte sfrangiate.

Come ogni anno, inoltre, saranno proposte ai visitatori esposizioni e scenografie eccezionali che seguiranno il tema delle “Farfalle”, con il coinvolgimento di studiosi, esperti, musei, ma anche creativi, stilisti e artisti per approfondire l’argomento da più punti di vista, a partire da quello scientifico fino a quello della moda e dell’arte.

Mica finisce qui. A disposizione per tutti i visitatori al Castello di Pralormo ci sono panchine per riposarsi e fare picnic, una caffetteria ed una zona dove comprare prodotti enogastronomici del territorio, piante, fiori e articoli per la casa. Nel parco, per gli amici a quattro zampe, ciotole d’acqua fresca e un vero Dog Lounge.