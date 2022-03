Salmour, con l'associazione Le Bolle, fa visita ai "suoi" cagnolini ospiti del rifugio di Cuneo

Una folta rappresentanza della comunità di Salmour, coordinata dall'associazione Le Bolle, ha fatto visita sabato 26 marzo al rifugio per cani di Cuneo.

L'iniziativa è partita dal gruppo giovani della realtà associativa, che ha proposto in maniera originale di andare a trovare Black e Silver, i due animali sostenuti economicamente a distanza dall'amministrazione comunale in quanto rinvenuti e posti in salvo proprio sul territorio di Salmour.

L'iniziativa è partita quasi per gioco e in poche settimane ha raccolto un sacco di risorse per effettuare gli acquisti che i gestori del rifugio hanno suggerito: in primis antiparassitari e giochi per gli amici a quattro zampe ospitati.