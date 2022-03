Alba: spazi all'aperto per il gioco libero, quanto sarà la cifra da stanziare?

Spazi all’aperto destinati al gioco libero per bambini e bambine. Una mozione richiesta dai consiglieri Luigi Garassino, Anna Chiara Cavallotto, Olindo Cervella, Elena Di Liddo, Alberto Gatto, Mario Marano, Rosanna Martini, Claudio Tibaldi, Fabio Tripaldi.

Una richiesta portata a conoscenza durante la Iª Commissione Consiliare perché, secondo l’opposizione, ci sono i presupposti sociali e economici per realizzarla.



I gruppi di maggioranza sembrano dare il loro supporto, ma si deve discutere sulla percentuale per capire l’importo preciso. Mentre la minoranza richiede di valutare una percentuale del 10% in base all’avanzo di bilancio, la maggioranza propone i 680 mila Euro erogati nel triennio 2018/2020.

La trattativa è comunque aperta perché l’attenzione per questo tipo di servizi è reciproca.



In Commissione si è deciso che bisognerà trovare un equilibrio per trovare una cifra congrua che possa giustificare interventi straordinari, aspetto su cui puntano molto i consiglieri firmatari della mozione, e che porterebbe ad una cifra molto più alta da cui partire (più di 2 milioni di Euro sempre calcolata sul triennio 2018/2020). Si valuteranno anche le esigenze in questo periodo in cui gli investimenti devono essere valutati con grande attenzione. Se ne parlerà nuovamente durante il consiglio comunale di fine mese.