Tante famiglie cuneesi pronte ad ospitare i profughi ucraini, ma l'accoglienza dei privati per ora non parte

Continua, a Cuneo, l'organizzazione dell'accoglienza delle famiglie ucraine in fuga dalla guerra.

Al momento in città ci sono 28 persone su un totale di 50 posti letto distribuiti in 12 alloggi. Questo il primo "blocco" individuato. La Caritas è attiva nella ricerca di altri posti.

La modalità di accoglienza è quella del CAS (Centro di accoglienza straordinario) diffuso, che consente di dare assistenza completa a chi arriva. Dalla registrazione per il permesso di soggiorno all'assistenza sanitaria all'inserimento negli alloggi, con l'ausilio di mediatori culturali e psicologi. "Non c'è solo il sostegno materiale - spiega il direttore di Caritas Enrico Manassero. Ci sono molti aspetti da gestire e lo facciamo grazie alla convenzione con la Prefettura e il Comune di Cuneo. Questo sistema consente di accedere alle risorse ministeriali e di avviare dei programmi di accoglienza a lungo termine. Con questo sistema siamo in grado di assegnare il medico di base nel giro di una settimana".

Il sistema di accoglienza si sta pian piano strutturando e già dalla prossima settimana è previsto un ulteriore blocco di una cinquantina di persone da ospitare. Super lavoro per il MEET” (in via Leutrum 7 – a Cuneo), un polo di servizi integrati di accoglienza, integrazione, orientamento e solidarietà. Orari più estesi e numerosi passaggi di persone di nazionalità ucraina.

In stand by, al momento, l'ospitalità privata. "Dopo la dichiarazione di disponibilità lanciata dalla Regione, i nominativi sono stati trasferiti a Prefettura e Comuni, perché la gestione è tutt'altro che semplice. Prima di tutto, vanno valutatate le famiglie, perché il più delle volte le persone da ospitare sono minori. Qui dovranno intervenire gli assistenti sociali - spiega ancora Manassero. Non solo: ancora non è chiara la questione dei sostegni. Quasi certamente ci saranno. Ma sugli importi e su chi li riceverà - se la famiglia ospitante o le persone ospitate - non sono state date risposte. Per ora, quindi, questo tipo di accoglienza non è stato avviato".