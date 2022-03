Dronero, signora infortunata in zona boschiva, soccorsa e trasportata in ospedale

Si è concluso iersi sera, domenica 27 marzo verso le 19.30, l'intervento di recupero di una signora cuneese rimasta infortunata in un'area boschiva.

La donna, una cuneese sulla sessantina, si trovava in Località Via Rotta, Frazione Tetti di Dronero e si era infortunata una spalla.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, in collaborazione con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Dronero, hanno organizzato il trasporto con barella fino al raggiungimento della strada per poi traferirla in autoambulanza presso l'Azienda Ospedaliera Santa Croce di Cuneo.