Gagliasso e Demarchi (Lega): “Granda prima beneficiaria del quarto pacchetto di sostegni economici per i danni dell'alluvione 2020”

La Provincia di Cuneo è la prima beneficiaria del quarto pacchetto di interventi sbloccato da Roma per il ripristino dei danni dell’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020. Complessivamente si tratta di 66 milioni, 18,5 dei quali saranno destinati a 30 comuni della Granda per realizzare 93 progetti.



“Una boccata d’ossigeno per le nostre comunità - commentano i consiglieri cuneesi della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso e Paolo Damarchi - che potranno così procedere con lavori di messa in sicurezza, con opere di prevenzione di nuovi eventi calamitosi, con azioni sui corsi d’acqua e con il ripristino delle opere pubbliche colpite da quella catastrofica alluvione. L’ennesima dimostrazione di come questa Regione a maggioranza Lega abbia a cuore la difesa e la conservazione di tutti i territori del Piemonte, anche quelli più marginali”.



Sarà Limone Piemonte, tra le località più flagellate dai nubifragi dell’autunno di due anni fa, a ricevere il contributo maggiore, 1,832 milioni di euro per cinque interventi, tra i quali la ricostruzione del ponte di accesso al piazzale nord e la sistemazione dell’alveo del Rio Panice. A seguire Garessio, con sette progetti per 1,794 milioni di euro, comprese le opere sul fiume Tanaro, sul rio Parone e sulla viabilità. Al terzo posto Priola, cui andranno 1,540 milioni di euro per sei interventi, sempre in buona parte sul fiume Tanaro. Quindi i quattordici progetti che interessano Ormea per 1,415 milioni di euro, e Pamparato, che potrà contare su 1,056 milioni di euro innanzitutto per il disalveo e la realizzazione delle opere di difesa spondale del torrente Casotto.



A ricevere i fondi che la Regione è riuscita a far sbloccare anche Roburent (730mila euro), Alto (110mila euro), Bagnasco (480mila euro), Borgo San Dalmazzo (110mila euro), Briga Alta (110mila euro), Caprauna (230mila euro), Ceva (300mila euro), Chiusa di Pesio (130mila euro), Entracque (350mila euro), Frabosa Soprana (30mila euro). L’elenco continua con Lesegno (30mila euro), Lisio (500mila euro), Mombasiglio (40mila euro), Monasterolo Casotto (60mila euro), Nucetto (80mila euro), Pianfei (50mila euro), Priero (30mila euro). A chiudere, Robilante (100mila euro), Roccavione (40mila euro), San Michele Mondovì (185mila euro), Scagnello (370mila euro), Torre Mondovì (450mila euro), Valdieri (250mila euro), Vernante (200mila euro) e Viola (160mila euro).



A beneficiare degli interventi anche la Provincia di Cuneo, che potrà contare su 600mila euro per il ripristino del Vallone dell’Arma a Demonte, di altri 600mila euro per i paravalanghe e la sicurezza dei fronti rocciosi della Strada Provinciale 238 a Vinadio, di 300mila euro per la Strada Provinciale 255 del colle della Lombarda e di 400mila euro per la Strada Provinciale 35 tra Pamparato e Roburent.