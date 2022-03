Top ranking dei fornitori di software per casinò in Italia e in Europa

Chi conosce il gambling online sa bene che, per funzionare come si deve e presentare un’offerta unica nel proprio genere, una piattaforma pertinente ad un Casinò Online deve fare certamente affidamento ai fornitori di software per i giochi di casinò. Si tratta di veri e propri producer, il cui scopo è fornire alle piattaforme delle soluzioni ludiche speciali e pensate appositamente per loro.

Tutte le piattaforme elencate da onlinecasinoitaliani.com , ad esempio, si appoggiano a questi fornitori per i propri software di gioco, potendo così arricchire il proprio parco e aumentare il divertimento.

In questo articolo scopriamo insieme la top ranking dei fornitori di software per casinò, in Italia e in tutto il territorio Europeo.

I 5 migliori fornitori di software per casinò

I fornitori di software per casinò potrebbero quindi essere considerati, a rigor di logica, come la vera matrice pulsante dei Casinò digitali moderni. Si tratta di veri esperti del marketing e del gambling che, grazie alla loro esperienza, sono in grado di creare dei software di gioco inediti che fondano insieme passione e praticità.

Nelle prossime righe vedremo insieme quelli che sono i migliori fornitori in circolazione al momento, nella speranza che il prossimo futuro ci porti a nuovi arrivi, sempre più interessanti e graficamente avanzati.

La top ranking dei 5 migliori fornitori di software inizia adesso, con BTG.

BTG

Ad oggi, BTG è probabilmente uno dei software maggiormente impiegati nelle piattaforme di tutta Europa.

La sigla che sta per “Big Time Gaming”, infatti, arrivò sul mercato digitale solo nel 2012, con un primo triennio non precisamente florido. Quando la divisione di produzione si staccò e cominciò a lavorare in maniera autonoma, BTG arrivò nel 2017 a piazzare 3 dei propri giochi come i migliori 3 titoli dell’anno.



Da allora, BTG è divenuto molto popolare per i casinò online, soprattutto quelli che prediligevano modalità di gioco a slot, sul piano Megaways.

Microgaming

Uno dei più popolari fornitori del mondo gambling è sicuramente Microgaming, uno dei capostipiti di questo genere, che dal 1994 fornisce a decine di paesi una serie di software per il gioco di alto profilo e spesso, integrando praticità e divertimento in una singola soluzione ludica.

Ad oggi, Microgaming è impiegato da più di 450 casinò online, con all’attivo quasi 1000 giochi appartenenti tutti a diverse tipologie di gioco. La sua abilità sta proprio nel fatto di proporre tipologie diverse di divertimento, partendo dalle slot e passando per i giochi da tavolo, il video poker, la lotteria e così via.

I giochi sono sviluppati secondo HTML, Java e Adobe Flash.

Capecod

Un’altra grande rivelazione che, negli ultimi anni ha saputo dar battaglia ai propri concorrenti è sicuramente Capecod Gaming, una realtà in espansione che, in netta contrapposizione con i primi fornitori visti in questa top, rappresenta delle idee al 100% Made In Italy.

Tale azienda si focalizzò, già ai tempi del lancio, su una proposta ludica che fosse ottimizzata per quelli che oggi sono i dispositivi mobile, come smartphone e tablet.

In questo modo, il team di Capecod è riuscito a sviluppare nel corso degli anni le leggendarie Capecod Slots, amatissime dai giocatori mobile, insieme a tutta una serie di offerte pensate per gli utenti Android come per quelli IOS.

Play’n Go

La classifica continua quindi con Play’n Go, un fornitore software che punta la propria offerta ad una serie ottimizzata lato video ed audio, con una regia di prim’ordine e degli effetti grafici molto gradevoli alla vista.

La bellezza di questo fornitore è che, tutti i software implementati all’interno di un casinò, possono poi essere regolati attraverso un pratico pannello delle impostazioni, in modo tale che l’utente (o chi per lui) possa creare un’esperienza il più personalizzata possibile.

Wazdan

Ultimo ma non per importanza, chiude questa cinquina di fornitori il buon caro e sempre affidabile Wazdan. Si tratta di una realtà creativa con un decennio di lavori alle spalle, concentrata principalmente su quelle che sono le video slot più moderne.

Non mancano poi i giochi più amati di carte (sia classiche che da poker), come anche i migliori adattamenti dei giochi da tavolo.

Con Wazdan, l’utente può stare più che tranquillo, potendo contare su una libreria di giochi contenente fino ad oltre 120 titoli di natura diversa, sempre e comunque ottimizzati.