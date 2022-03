A Collisioni la "giornata giovani": in concerto Coez, Frah Quintale, Madame, Sangiovanni e Tananai

Sabato 16 luglio Collisioni dedicata una giornata di concerti non-stop con un biglietto popolare a tutti i giovani di questo paese, rivolta a coloro che vorranno festeggiare con noi l’estate per riprendersi la vita dopo due anni di pandemia.

E’ impressionante il livello e il numero degli artisti di primo piano che hanno risposto alla chiamata di Collisioni per dare via a un evento unico nell’estate italiana.

La giornata si aprirà con il concerto di Madame, l’autrice di Voce, Marea e Schiccherie e tanti altri brani memorabili della nuova scena musicale italiana che si è imposta come la miglior cantante della sua generazione. Seguirà Tananai, che dopo l’esperienza sanremese con Sesso Occasionale, brano certificato disco d’oro, con più di 14 milioni di stream, ha appena pubblicato la sua Baby Goddam, già entrata nelle prime posizioni della Top Ten. Proseguiremo con l’esibizione di sangiovanni, l’artista multiplatino che ha scalato le classifiche italiane con brani quali Malibù, Lady e tutta la Notte e si è aggiudicato il quarto posto al festival di Samremo con la bellissima Farfalle.

In questa maratona non stop di concerti, salirà poi sul palco Frah Quintale, l’artista disco di platino con il suo album d’esordio Regardez Moi, che con la sua musica e il suo immaginario ha cambiato il gioco del pop italiano. E lo ha sempre fatto a modo suo, con quella freschezza che caratterizza ogni suo brano. Un artista dalle intuizioni sempre originali che con il nuovo doppio Album Banzai ha portato nuova linfa vitale alla musica italiana

La giornata si concluderà con il concerto di Coez, uno dei padri fondatori dell’indie music italiana autore di brani fondamentali come La Musica non c’è e E’ Sempre Bello, Domenica, Faccio un Casino, Le Luci della città che torna a Collisioni dopo l’annullamento della sua data a Barolo nel 2020 a causa dello stop ai concerti imposto dalla pandemia.

I biglietti per la Giornata Giovani di Collisioni saranno in vendita a partire da martedì 29 marzo alle ore 11,00 su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati. La giornata comprensiva di cinque concerti, avrà un prezzo popolare di 30 euro più diritti di prevendita dei gestori, vale a dire di 6 euro a concerto. Una scelta che Collisioni ha fatto insieme ai suoi partner per sostenere il mondo giovanile, dopo due anni di isolamento, palchi spenti e disgregazione delle reti sociali.