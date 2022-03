Dalla stazione a Star Wars: grande successo per la Cuneo bricks exhibition

Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 marzo 2022 presso le sale espositive del Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo a Cuneo, si è svolta l’interessante mostra denominata "Cuneo Bricks Exhibition" che ha visto la partecipazione di un folto pubblico.

Alle due giornate hanno partecipato oltre 1.000 visitatori di variegata età, che hanno evidenziato con la loro presenza un forte interesse per questa iniziativa curata di giovani organizzatori coordinati da Lorenzo Galfrè, Davide Mandarano e Travis Gandolfo.

Da evidenziare in particolare, alcune opere degli artisti che hanno ricostruito contesti della Città di Cuneo come ad esempio la Stazione Ferroviaria dettagliata in modo meticoloso e curato o altre opere di richiamo legate alla filmografia di STAR WARS e fantasy.

Nel contesto della manifestazione vi è stata la partecipazione dell’artista Fabrizio Oberti che ha esposto numerosi lavori utilizzanti i tanto amati “mattoncini lego”.

Durante le due giornate sono stati raccolti fondi a favore della Croce rossa italiana che verranno destinati a sostegno della Popolazione Ucraina.

Il Collegio Geometri mette a disposizione da alcuni anni i locali della propria sede di Cuneo per iniziative di vario genere con l’intento di creare momenti di socializzazione e cultura, nello spirito della condivisione della professione con il Territorio.

Specie in questo momento storico, è compito di quanti abbiano la possibilità, di mettere a disposizione, competenze e luoghi ove le famiglie possano riprovarsi per ricostruire una nuova coesione sociale nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria in vigore.

Il palinsesto delle iniziative continuerà nel proseguo dell’anno in corso con argomenti di diverso genere con artisti locali e non solo.