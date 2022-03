Uno chapiteau a Busca: residenza artistica per i francesi della Compagnia Cirque Exaltè

Dal 4 marzo al 2 aprile 2022 i francesi della Compagnia Cirque Exaltè sono ospiti a Busca, in residenza con il loro chapiteau, e con il tutoraggio di Marie Molliens della Compagnia Rasposo, per lavorare alla creazione del nuovo spettacolo "Foutoir Celeste" che, a creazione terminata, sarà presentato nella vetrina internazionale del Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, la cui prossima edizione sarà a Cuneo dal 30 agosto al 4 settembre 2022.

La Residenza Artistica a Busca si svolge nell’ambito del progetto #PerformingLands Artisti nei Territori sviluppato a partire dal 2015 dall’Associazione IdeAgorà, che accompagna Compagnie e singoli artisti nella fase di creazione. Il progetto è sostenuto da Regione Piemonte e MiC, e in collaborazione con il Comune di Busca.

Venerdì 1 aprile a partire dalle ore 14.30, un appuntamento speciale con il Cirque Exaltè, in corso Giuseppe Romita 52 a Busca, per il laboratorio Un cartone al Circo, a cura dell’Associazione culturale La Scatola Gialla di Cuneo. I giovani partecipanti, dai 6 ai 10 anni, a cui è dedicato questo laboratorio, incontreranno gli artisti della Compagnia in residenza e impareranno poi come nasce un cartone animato realizzandone uno sulle spericolate acrobazie circensi.

I risultati di questo laboratorio saranno inseriti su StandApp la nuova App cui l'Associazione IdeAgorà sta lavorando in partnership con l'Associazione La Scatola Gialla, la Fondazione Egri per la Danza e il Dipartimento METS del Conservatorio Ghedini di Cuneo, grazie al sostegno della Fondazione CRC nell'ambito del bando FUORI ORARIO.

semplicità, proponendo e creando contenuti esclusivi per mantenere in contatto il pubblico, gli artisti e le organizzazioni.

INFO: Il laboratorio è rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni. Per partecipare è possibile prenotarsi su Eventbrite, scrivendo alla e-mail lascatolagialla@gmail.com o chiamando il

388 1162067