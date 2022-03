A Mondovì il Centro-destra sempre più compatto: anche l’UDC sosterrà Enrico Rosso

Sempre più importante ed allargata la coalizione che sosterrà il candidato sindaco Enrico Rosso alle prossime elezioni comunali a Mondovì.

Domenica è stata infatti ufficializzata l’adesione dell’UDC, che sarà presente con il proprio simbolo alla tornata elettorale che eleggerà il primo cittadino monregalese. L’ingresso del partito aggiunge un tassello importante al gruppo: un arricchimento significativo, e soprattutto un segnale decisamente importante di un Centro-destra che a Mondovì viaggia unito e compatto, sostenendo Enrico Rosso assieme ad un nutrito gruppo civico, lavorando attorno al progetto di “Energie per Mondovì”.

Una unione resa evidente anche dalla partecipazione dei rappresentanti locali dei partiti di Centro-destra al “benvenuto” della coalizione all’UDC.

"Sono soddisfatto dell’ingresso dell’UDC – ha detto Giampiero Caramello, coordinatore cittadino di Forza Italia –, abbiamo acquisito un tassello in più a dimostrazione che il Centro-destra a Mondovì esiste. Proseguiamo sulla nostra strada, e con la nostra coalizione partitica e civica a sostegno del nostro candidato sindaco Enrico Rosso".

"L’adesione dell’UDC al progetto – aggiunge Diego Boetti, segretario cittadino della Lega Nord – è un valore aggiunto al nostro gruppo. Oggi la coalizione è ancora più unita, e rappresenta l’espressione dell’unico, vero Centro-destra di Mondovì". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Claudio Sarotto e Rocco Pulitanò, di Fratelli d’Italia: "Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione – commentano – per questo segnale di unione e coerenza dei partiti di Centro-destra a Mondovì. Dai dati pubblicati domenica dal Corriere della Sera, emerge dai sondaggi che i quattro simboli assieme raggiungono il 47,1%. Siamo la forza di maggioranza del paese".

"Siamo lieti, come UDC, di far parte della squadra che sosterrà la candidatura a sindaco di Enrico Rosso": è quanto affermano il commissario regionale Paolo Greco Lucchina ed il commissario provinciale di Cuneo Ubaldo Cacciola, presenza che conferma il sostegno della componente cattolica e popolare al progetto di rinnovamento del monregalese. Enrico Rosso: "L’arrivo di questo nuovo tassello è assolutamente importante. La squadra di lavoro si allarga, proseguiamo tutti assieme – oggi ancora più uniti e compatti – nel lavoro e nella condivisione di idee per dare una scossa e nuova energia a Mondovì".