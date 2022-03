Anche a Cuneo e Alba Italia Viva in piazza "per l'Italia"

Anche il coordinamento provinciale di Italia Viva ha partecipato all’iniziativa nazionale 1000piazze per l’italia, promossa dal partito di Matteo Renzi.



Lo ha fatto allestendo, nella giornata di sabato 26 marzo, due banchetti a Cuneo e ad Alba. A presiederli, vi erano i due coordinatori provinciali, Francesco Hellmann e Marta Giovannini.



“Una bellissima iniziativa – commentano i due coordinatori - abbiamo avuto modo di incontrare molti cittadini con cui confrontarci e condividere le nostre idee riformiste e liberali”.

L’occasione, a Cuneo, è stata anche quella di raccogliere le proposte dei cuneesi in vista delle imminenti elezioni amministrative e illustrare i programmi di Italia Viva per il capoluogo della Granda, come hanno spiegato i referenti cittadini Carlo Benigni e Anna Bracco.