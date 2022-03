Cuneo, Colucci lascia il coordinamento di Forza Italia

Piccolo terremoto politico nel centrodestra cuneese a pochi mesi dal voto. Vincenzo Colucci lascia il coordinamento di Forza Italia che aveva assunto nel maggio del 2021 proprio in vista delle elezioni amministrative del capoluogo.



Alla base della decisione di fare un passo indietro, quando si è praticamente in dirittura d’arrivo per la formazione delle liste, pare ci siano ragioni di tipo professionale e familiare. Stimato ed apprezzato cardiochirurgo dell’ospedale Santa Croce, Colucci veniva indicato come uno dei possibili candidati sindaci del centrodestra, anche se da subito appariva per lui difficile poter conciliare la sua professione con l’impegno amministrativo.



Fino al 2016 era stato coordinatore di Fratelli d’Italia; poi, dopo un periodo sabbatico durato oltre quattro anni, era ritornato sulla scena politica cittadina nelle fila di Forza Italia. Accettando le sollecitazioni che gli erano arrivate dal referente regionale azzurro, Paolo Zangrillo, dal vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e dall’avvocato Maurizio Paoletti, coordinatore provinciale e sindaco di Boves aveva assunto l’incarico di coordinatore cittadino di Forza Italia.



“Dopo circa quattro anni di 'lontananza' dalla politica attiva cuneese – aveva commentato a maggio dello scorso anno, in occasione della sua designazione - ho deciso nuovamente di mettermi in gioco per contrastare l’immobilismo politico creatosi da troppo tempo nella nostra città che in questi anni mi ha dato tanto. Ritengo Forza Italia un partito centrale e fondamentale all’interno dell’alleanza di centrodestra. Il mio obiettivo – aveva aggiunto - sarà quello di collaborare con gli amici della Lega e di Fratelli d’Italia ma anche con le liste civiche, per costruire una valida alternativa alla politica del centro-sinistra che governa da troppi anni la città di Cuneo. L’alternanza politica è fondamentale per dare linfa vitale alla gestione della 'cosa pubblica'”.



Era stato Colucci ad avvicinare per primo Stefania Belmondo, pensando a lei non tanto come candidato sindaco del centrodestra per Cuneo – profferta che la campionessa olimpica di Pietraporzio aveva peraltro respinto – quanto piuttosto per convincerla ad entrare a far parte di uno staff che avrebbe dovuto occuparsi di sport e giovani. Ora, inopinatamente, la scelta di chiamarsi fuori dalla mischia elettorale. Motivazioni politiche (almeno da parte dell’interessato) non ce ne sono, anche se in questi frangenti non mancano voci circa non meglio precisati dissapori di natura politica. Al coordinatore regionale Zangrillo e a quello provinciale Paoletti toccherà il compito di nominare il suo successore.



La scadenza elettorale incombe, per cui si può immaginare che la scelta dovrebbe avvenire a breve.