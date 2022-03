Savigliano, 15 liste a sostegno di 4 “sindaci”

È opinione corrente (e non totalmente destituita di fondamento) che sia sempre più difficile trovare gente disposta ad accollarsi l’onere di amministrare le proprie comunità, ma quando la febbre del voto comincia a salire, il numero dei comprimari cresce. Talvolta addirittura a dismisura.

A Savigliano, ad esempio, si annuncia un piccolo esercito di quasi 300 aspiranti consiglieri comunali che costituiranno le possibili 15 liste che sosterranno i 4 “sindaci” nella loro al municipio.

Vediamo nel dettaglio qual è, ad oggi, lo stato dell’arte, sapendo che qualche correzione in corso d’opera potrà ancora essere apportata.

Il sindaco uscente, Giulio Ambroggio, che si ricandida sfidando il “suo” partito, il Pd, conta sull’appoggio di due formazioni: “La nostra Savigliano” e “Saviglianesi democratici”.

Il suo sfidante, sempre di area centro-centro-sinistra, Gianfranco Saglione, ex assessore e attuale presidente di Oasi Giovani, potrà contare sul sostegno di tre liste civiche: “Savigliano Domani”, “Impegno per Savigliano”, più un’altra formazione in cui confluirà verosimilmente Azione di Enrico Costa (ma senza simbolo di partito) oltre al Partito Democratico.

Antonello Portera, ex capogruppo 5 Stelle, dimessosi dal Consiglio comunale la scorsa settimana, intraprende un nuovo percorso civico. Sarà anche lui appoggiato da quattro liste ancora in via di definizione.

Manca ancora la loro denominazione e per ora si sa soltanto che intendono rappresentare la componente civica (nuova o con esperienze pregresse) e le aree delle esperienze, anche in forze politiche tradizionali, ma – spiega Portera “con rinforzi di persone della società civile alla prima esperienza politica”.

Gianluca Zampedri, il commercialista sul cui nome i tre partiti del centrodestra hanno trovato l’unanimità, sarà appoggiato da una sua specifica squadra civica e dalle liste recanti i simboli di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. È possibile, ma non ancora certa, la presenza di un’ulteriore lista che potrebbe ricomprendere alcune formazioni di quest’area politica (Lista Sgarbi, Udc e altri vari “cespugli”).