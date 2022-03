Busca, le sue cappelle e l’Eremo: un successo nelle Giornate Fai di Primavera 2022

Oltre mille visitatori e una quarantina di nuove adesione al Fondo per l’Ambiente italiano, hanno decretato il successo, sabato 26 e domenica 27 marzo, della scelta della Delegazione FAI Saluzzo e del Gruppo FAI Giovani per le Giornate di Primavera 2022.

Quattro aperture eccezionali hanno permesso di conoscere “Busca e le sue colline: un itinerario nella pittura dei fratelli Biazaci ed oltre“ entrando in beni solitamente chiusi o poco conosciuti: la cappella di Santo Stefano, la cappella di San Sebastiano, l’antichissimo oratorio di San Brizio e in esclusiva per gli iscritti FAI l’ Eremo di Belmonte.

Per quest’ultimo, di proprietà della parrocchia di Carmagnola, vista l’impossibilità di accogliere tutte le prenotazioni nel rispetto delle norme anticontagio, il comune di Busca in collaborazione con la Delegazione FAI Saluzzo ha in programma prossime aperture del complesso, che saranno comunicate a breve.

Marco Piccat, Capo Delegazione FAI di Saluzzo "La scelta di aprire luoghi in cui natura e arte sanno accogliere l’esperienza di vita, di bellezza e benessere, che oggi sentiamo è stata la chiave del successo."

Indirizzando l’apprezzamento dei visitatori, ringrazio le guide FAI della Delegazione e del Gruppo giovani, che hanno saputo, con preparazione e sensibilità, entrare nella storia e architettura dei beni aperti, nei diversi cicli pittorici, non solo gli affreschi dei Biazaci, ma anche dell’anonimo frescante della cappella di San Brizio o degli artisti della corte sabauda che lavorarono al complesso dell’Eremo”.

Un grazie a tutti i volontari FAI impegnati nella due giorni buschese; uno speciale ringraziamento alla parrocchia di Carmagnola e ai suoi volontari, nonché all’Amministrazione Comunale di Busca e al Civico Istituto Vivaldi, ai giovani musicisti che hanno allietato con i loro strumenti i luoghi delle visite, alla sezione locale della Protezione Civile e alla famiglia Fusta per aver permesso il transito verso la piccola cappella di San Brizio.

Le Giornate FAI di Primavera sono il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese e nel 2022 hanno festeggiato la trentesima edizione, tornando nella loro tradizionale collocazione temporale, il primo weekend di primavera.

La Delegazione FAI Saluzzo ed il Gruppo Giovani FAI Saluzzo sono anche su Facebook e Instagram Informazioni sulle prossime iniziative: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it

