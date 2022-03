Saluzzo, “Sospiri, un amore di contrabbando” al Monastero della Stella

Gabriele Genovese in Sospiri, un amore di contrabbando

Il contrabbando, il sud Italia, un’auto Alfetta e l’amore, sono gli ingredienti del monologo "Sospiri, un amore di contrabbando", scritto e interpretato da Gabriele Genovese in scena, domenica 3 aprile alle 16,30, al Monastero della Stella (a Saluzzo in piazzetta Trinità 4/a).

La regia è di Elisabetta Carosio. È il terzo ed ultimo spettacolo in programma nella rassegna “Bottega teatrale dal 1900”, sotto la direzione artistica della saluzzese Annachiara Busso, in collaborazione con la Compagnia Lumen, il patrocinio del Comune di Saluzzo e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Nel suo monologo, Genovese racconta un Sud fantastico, attraverso avvenimenti reali che si fondono con la dimensione della leggenda. In un panorama che è quello del contrabbando brindisino degli anni '80 e ‘90, si snodano le storie di amori impossibili, come quello tra il contrabbandiere Mimì e la sua sirena Leucasia narrata in un monologo delicato e ironico.

La direttrice artistica Annachiara Busso: "La nostra “Bottega Teatrale dal 1900” è nata con "l'intento di unire due elementi portanti della realtà saluzzese, l'artigianato e la cultura. Gli spettacoli messi in scena sono tutte opere artigianali, dove lamano degli artisti ha modellato e interpretato parole e musiche rendendole opere d'arte.

Sono stati scelti – spiega Busso - spettacoli delicati, intensi, di altissima qualità che hanno permesso al pubblico di confrontarsi con un modo diverso di fare teatro.

La risposta avuta e la soddisfazione del pubblico sono stati il miglior risultato a cui potevo ambire. Ringrazio personalmente la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per avermi permesso questa riuscita sperimentazione, il Comune di Saluzzo per averne patrocinato la realizzazione e il Monastero della Stella per aver messo adisposizione i locali evocativi e suggestivi che sono stati la perfetta cornice dei nostri incontri".

L’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Prenotazioni sul sito del Monastero della Stella: https://www.monasterodellastella.it/evento/sospiri-un-amore-di-contrabbando oppure al numero 0175-291445 della Segreteria della Fondazione CrSaluzzo.