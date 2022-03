Il progetto "Erasmus TSpace" fa tappa a Mondovì

La scorsa settimana il progetto Erasmus TSpace (Talent Space) di cui il Cfpcemon è ente capofila ha fatto tappa a Mondovì.

Si tratta di un progetto europeo che accende l’attenzione degli insegnanti verso i talenti di bambini e ragazzi e propone un metodo per allenare la loro predisposizione a riconoscerli e a coltivarli. Oltre all’Italia il progetto coinvolge 12 insegnanti di scuole partner in Grecia, Polonia e Spagna ed è realizzato con l’importante partenariato della Fondazione CRC.

L’obiettivo di queste 4 giornate è stato lavorare sul concetto di talento, far conoscere ai partner le metodologie di orientamento precoce da tempo attivate sul territorio provinciale ed in particolare favorire la creazione di “spazi del talento” intesi come luoghi fisici che danno l’opportunità di vivere esperienze dedicate alla scoperta delle proprie abilità.

Il progetto “Talent Space” ha la finalità di creare nelle scuole partner europee alcuni spazi dedicati alla scoperta del Talento, realizzati sull’esempio della Città dei Talenti, dove gli studenti possano esplorare in modo giocoso le professioni, scoprire le proprie abilità e attitudini, abituarsi e allenarsi alle scelte.

Nella prima giornata di incontro, Paola Merlino ha spiegato il senso della metodologia orientativa utilizzata proponendo anche attività pratiche da replicare con i ragazzi.

Alle 13 i partner stranieri sono stati ricevuti in Comune dall’Assessore Carboni e dopo il pranzo al Caffè Sociale hanno avuto la possibilità di visitare la città di Mondovì con il supporto della guida turistica Mariarosa Rossi di Esedra.

Dopo la prima giornata di lavoro monregalese, mercoledì il team internazionale si è spostato a Cuneo presso il centro incontri della Fondazione CRC dove hanno incontrato il Vicepresidente Ezio Raviola ed hanno realizzato un laboratorio pratico sulla favola di Nessy guidato da Mariella Carta della Cooperativa Orso.

I docenti hanno poi visitato la Città dei Talenti, allestita presso il polo educativo “Il Rondò dei Talenti” che verrà inaugurato a giugno e l’Istituto Comprensivo Oltrestura che propone progetti di innovazione didattica ai propri studenti.

Giovedì e Venerdì il meeting è proseguito con attività specifiche sulla produzione di un manuale operativo per la progettazione di spazi educativi.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con la realizzazione dello spazio e a fine aprile è previsto un nuovo incontro in Polonia per vedere il Talent Space creato nella scuola partner polacca.

Dal CFP Cemon e dalla Fondazione CRC, c’è molta soddisfazione per l’andamento del progetto che permette di scambiare buone prassi in materia di Orientamento e di pensare alla creazione di nuovi strumenti da adattare al contesto europeo.

La collaborazione internazionale è lo stimolo per proseguire nella ricerca di nuove modalità operative per accompagnare i ragazzi nella ricerca del proprio talento e della piena realizzazione dei propri sogni.