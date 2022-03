Serie A1 femminile, volata finale verso la griglia dei playoff

Settimana finale per stabilire gli ultimi verdetti nella Serie A1 femminile di volley con alcune squadre che si giocano il miglior piazzamento possibile sulla griglia playoff e altre che, invece, tenteranno il tutto per tutto per evitare la retrocessione. Domenica 2 aprile, infatti, si giocherà la 26esima giornata della regular season preceduta in settimana da due recuperi. Quello che riguarda da vicino la corsa ai playoff è in programma giovedì 31 marzo a Perugia con le umbre che cercano punti salvezza e Novara che può ancora dire la sua per la prima posizione in classifica.

Dando proprio un'occhiata al vertice della classifica, al momento a comandare sono le ragazze della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano che, a quota 63 punti, precedono di tre lunghezze proprio la Igor Gorgonzola Novara: si tratta delle due squadre che nella passata stagione si contesero il titolo nella finale. Conegliano, favorita per il tricolore anche in questa stagione secondo i siti di scommesse elencati nella classifica di Wincomparator , ha concesso un bis la scorsa settimana perché dopo il 3-1 casalingo nel recupero del 13esimo turno contro Bergamo, ha rifilato un altro 3-1 in casa anche al Chieri. Novara, invece, aveva vinto a fatica proprio contro le chieresi per 3-2 nel recupero del 13esimo turno, mentre domenica 27 marzo è andata ko in casa contro Scandicci per 3-0 nonostante pronostici e quote dei bookmaker dessero nettamente favorite le piemontesi.

E se, come detto, Novara potrebbe agganciare Conegliano nel recupero infrasettimanale c'è chi, come il Vero Volley Monza si gode la certezza matematica del terzo posto in griglia dall'alto dei suoi 60 punti, quattro in più della Savino Del Bene Scandicci di cui abbiamo già detto. Le brianzole non hanno avuto difficoltà nell'ultimo turno piegando in casa il Vallefoglia per 3-0. Altro punto saldo è il quinto posto in griglia dell'UYBA Busto Arsizio che ha archiviato l'impegno della 25esima giornata con un ko interno contro il Casalmaggiore per 3-2. E se sesto, settimo e ottavo posto sono ancora da definire, c'è la sicurezza che a prendere parte ai playoff saranno Reale Mutua Fenera Chieri a quota 40 punti, Il Bisonte Firenze a 38 e Bosca San Bernardo Cuneo a 36. Detto delle prime che nell'ultimo turno hanno perso in casa di Conegliano, Firenze ha sconfitto Bergamo in casa per 3-1, mentre le cuneesi di coach Andrea Pistola con lo stesso punteggio hanno espugnato Perugia.

Passando in rassegna il calendario, ecco quelle che saranno le partite della 26esima e ultima giornata della stagione regolare: Bergamo-Conegliano, Casalmaggiore-Perugia, Chieri-Novara, Cuneo-Busto Arsizio, Scandicci-Firenze, Trentino-Monza e Vallefoglia-Roma. Ricordiamo per i meno esperti che ai playoff andranno le prime otto in classifica con il seguente schema dall'alto verso il basso: 1ª contro 8ª, 4ª contro 5ª, 2ª contro 7ª e 3ª contro 6ª. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre gare nella finestra di tempo 9-17 aprile, al meglio delle tre sfide anche le due semifinali in programma tra il 20 e il 27 aprile mentre la finale, in calendario dal 30 aprile al 15 maggio, si giocherà sulla distanza di cinque gare alternate.