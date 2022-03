Volley A2M. Nell'attesa del derby contro Mondovì, venerdì 1 aprile (18.30) al palasport c'è Cuneo-Lagonegro

Per Cuneo si prospetta un periodo intenso, con tre partite in sette giorni (Foto Ciribirigì)

Sono stati resi noti date ed orari dei recuperi delle partite rinviate causa Covid della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo:

- venerdì 1 aprile alle 18,30 al palasport di San Rocco Castagnaretta andrà in scena la partita tra Cuneo e Lagonegro, recupero della 24ª giornata.

- giovedì 7 aprile alle 20.30 al palasport di Porto Viro si giocherà invece il match tra Delta Group Porto Viro e BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, recupero della 25ª giornata.

La società cuneese rende noto che per il match di venerdì 1 aprile con Lagonegro sarà istituito ingresso a biglietto unico, costo 1 euro, con acquisto esclusivamente ai botteghini del palasport a partire dalle ore 16.30.

Resta invariato, invece, l'appuntamento con il derby Cuneo-Mondovì, valido per la 26ª giornata (match-day Acqua S. Bernardo), in programma domenica 3 aprile alle 18 al palasport di San Rocco, per il quale è già attiva la prevendita su Liveticket.