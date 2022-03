A Cuneo una serata per parlare di cielo, stelle e inquinamento luminoso

L’Aps Acli “Astrofili Bisalta” con sede a Chiusa di Pesio, propone una serata in collaborazione con l’associazione “CN fotografia” dal titolo: “Le stelle sono tante, milioni di lampioni”, per martedì 29 marzo 2022 alle ore 21, nella sala San Giovanni a Cuneo.

Una serata che permetterà, grazie all’esperienza di entrambe le associazioni, di analizzare la storia delle osservazioni della cappa celeste, quali strumenti sono utilizzati, come si sono evoluti nella storia. A seguire, l’associazione di fotografia racconterà l’evoluzione della fotografia del cielo e quanto questa, grazie al progresso tecnologico, sia sempre più precisa. Attenzione verrà poi posta al fenomeno spesso sottovalutato dell’inquinamento luminoso, che crea non soltanto problemi alle osservazioni ma anche all’ambiente e a chi lo vive. Come recita il motto della serata: “Stai fotografando le stelle… ma sei sicuro siano stelle e non lampioni?”.

La serata è organizzata in collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura e il Comune di Cuneo.

L’associazione “Astrofili Bisalta” ha come obiettivo quello di incentivare la pratica e la divulgazione dell’astronomia amatoriale per mezzo di serate in cui il pubblico trova a sua disposizione telescopi per eseguire osservazioni sotto la guida di esperti astrofili e con conferenze in cui sono illustrati i principi dell’arte e le meraviglie del cielo.

Questo momento, unito a molti altri, fa parte della mission dell’associazione, che ha unito spesso divulgazione scientifica a formazione e attenzione per l’ambiente.

Particolare è anche il progetto “Le stelle per tutti” con cui l’associazione, una delle poche realtà in Italia, ha permesso ai non vedenti di immaginare il cielo, le stelle e i pianeti.