Al comune di Rocca Cigliè la pergamena che celebra le "Calabrotte delle Langhe"

Lo scorso 8 marzo, in occasione della “Festa delle Donne” le associazioni culturali “Università delle Generazioni” e “Amici della Calabria” hanno assegnato simbolicamente a tutte le Calabrotte delle Langhe il “Gran Premio delle Generazioni” e un affettuoso attestato di Riconoscenza e di Gratitudine per quanto significato per questo territorio piemontese, per essersi fatte onore e per aver reso onore alla Calabria, loro regione di origine.

Adesso, tale pergamena fa bella mostra di sé accanto al gonfalone nella Sala consiliare del Comune di Rocca Cigliè come valore per tutte le Calabrotte delle Langhe. In precedenza, le stesse due associazioni avevano proposto la realizzazione di un vero e proprio monumento alle Calabrotte con una “Lettera aperta a tutti i sindaci delle Langhe” per siglare un’epoca ed un’epopea sociale.