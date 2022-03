Alba: "Mensa ed estate ragazzi gratis per i bimbi ucraini. E niente Tari per le famiglie accoglienti"

Esentare dal pagamento del pasto scolastico le famiglie dei bambini ucraini profughi arrivati ad Alba, così come quelli che arriveranno in futuro fino al termine dell'emergenza umanitaria; accogliere gratuitamente i bambini nel vari centri durante l'Estate Ragazzi e azzerare la tassa rifiuti (Tari) per le famiglie che ospitano profughi ucraini, sempre in segno di gratitudine e generosità.

Sono le proposte che Uniti per Alba ha avanzato all'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Bo. "Pensiamo – scrive in una nota la formazione che riunisce i gruppi dell’opposizione di centrosinistra nel Consiglio comunale albese – che siano tutti gesti di generosità che un Comune virtuoso come il nostro possa facilmente concretizzare, anche in risposta alla tanta solidarietà che la città ha dimostrato in queste settimane. Ci auguriamo che l'Amministrazione possa condividere le nostre proposte e agire in tempi rapidi come accaduto in altre città italiane che già si sono attivate su questo fronte".