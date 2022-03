Anche Mondovì aderisce al progetto +Api: un’oasi di biodiversità nel cuore di Parco Europa

Favorire la biodiversità, attraverso la creazione di oasi fiorite per le api e altri Favorire la biodiversità, attraverso la creazione di oasi fiorite per le api e altri insetti impollinatori. Mondovì ha aderito al progetto +Api lanciato dalla Fondazione CRC e realizzato in collaborazione con la Fondazione Agrion e rivolto a tutti comuni della Provincia di Cuneo.

Nel mese di marzo il Comune di Mondovì ha ricevuto dalla Fondazione CRC le sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi fiorita: seguirà poi un contributo di mille euro (1.000) per spese correlate a questa iniziativa. Gli esperti di Agrion seguiranno i Comuni passo passo, fornendo gli approfondimenti tecnici.

"L’area scelta per insediare l’oasi è Parco Europa: i due laghetti – spiega l’Assessore all’Ambiente, Erika Chiecchio - si trasformeranno in un’isola fiorita nel parco più frequentato di Mondovì. Nei giorni scorsi è stato preparato il terreno e ieri i semi sono stati piantati dagli addetti del verde. La fioritura dell’oasi è prevista tra giugno e luglio. L’Agenda 2030 dell’ONU indica tra gli obiettivi da raggiungere entro quella data una maggiore tutela verso quelle specie maggiormente a rischio a causa degli effetti dei cambiamenti climatici: le api e gli insetti “bottinatori” hanno bisogno di aiuto e con questo progetto corale dell’intera Provincia anche noi faremo la nostra parte".

Fondazione CRC ha individuato le sfide + Sostenibilità, +Comunità, +Competenze quali assi prioritari di intervento per i prossimi quattro anni. L’iniziativa +Api si inserisce all’interno della sfida + Sostenibilità che prevede la promozione di uno sviluppo green, una maggior attenzione all’ambiente e all’impatto che generiamo con le nostre azioni. Il progetto vuole sviluppare, nei prossimi anni, la capacità del territorio di generare nuovi modelli di sviluppo con ricadute ambientali, economiche, sociali e culturali positive. Sviluppare soluzioni di green economy ed economia circolare, in grado di salvaguardare e valorizzare il capitale ambientale e culturale.

Perché salvare le api?

Le api ricoprono un ruolo fondamentale per l’ambiente e per il nostro ecosistema ma le attività dell’uomo stanno mettendo sempre più a rischio la riproduzione di questi insetti. Più del 40% delle specie di invertebrati, in particolare api e farfalle, che garantiscono l’impollinazione, rischiano di scomparire; in particolare in Europa il 9,2% delle specie di api europee sono attualmente minacciate di estinzione (IUCN, 2015). Senza di esse molte specie di piante si estinguerebbero e gli attuali livelli di produttività potrebbero essere mantenuti solamente ad altissimi costi attraverso l’impollinazione artificiale. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo.