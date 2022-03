Bergesio (Lega): “Bene istituzione del registro nazionale degli amministratori di condominio”

“Bene l’istituzione del registro nazionale degli amministratori di condominio, oggi più che mai necessario per introdurre garanzie a tutela dei singoli condòmini e migliorare sensibilmente la qualità della formazione degli amministratori italiani”. Lo ha detto questa mattina il Senatore Giorgio Maria Bergesio, nel suo intervento in occasione della presentazione del disegno di legge 2247 “Registro nazionale amministratori di condominio”, che si è tenuta stamani nella splendida cornice della sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama.



“Concordo infatti con il duplice obiettivo del provvedimento: introdurre garanzie a tutela dei singoli condòmini e migliorare sensibilmente la qualità della formazione degli amministratori italiani”, ha proseguito il Senatore della Lega, che ha ricordato: “Nel nostro ordinamento non è previsto un sistema selettivo che valuti i requisiti di accesso alla professione e questa attività non è ancora regolamentata. La partecipazione ad un semplice corso di formazione annuale non può costituire l’unico elemento utile a fornire la garanzia di professionalità degli amministratori ed è necessario aiutare sia i condòmini quando si trovano a dover scegliere il professionista a cui affidare il proprio stabile, che tutti quegli amministratori che, pur operando con competenza, sono confusi con colleghi meno professionali”.