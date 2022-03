Bra: al via i lavori del CCR, palestra di cittadinanza e responsabilità

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra. Nella seduta di lunedì 28 marzo, la prima in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia, trentacinque neo consiglieri dalla quarta elementare alla terza media – recentemente eletti dagli studenti degli istituti cittadini - si sono riuniti all’Auditorium “Giovanni Arpino” per iniziare il loro cammino di cittadinanza, rappresentanza e impulso. Ad accogliere i ragazzi e le ragazze del CCR, il sindaco di Bra Gianni Fogliato, il consigliere delegato Francesco Testa e gli insegnanti.

Tema della prima seduta del 2022 è stato: “Rinunciare alla violenza, vincere l’indifferenza”. Il conflitto in Ucraina non passa inosservato agli occhi dei giovanissimi: “Non si poteva non entrare in argomento ragionando sul duro tema della violenza e delle risposte che si possono dare. Solo che il mondo lo si migliora a partire dal metro quadro davanti alla propria porta di casa. Per cui è stato un attimo capire che la ‘grande’ violenza è l’immagine ingrandita dei tanti piccoli episodi quotidiani di prevaricazioni sulle persone, sulla natura, sulle cose” spiegano il primo cittadino Gianni Fogliato e il consigliere delegato Francesco Testa.

Sono state due ore intense, costellate di interventi da parte dei ragazzi, tra entusiasmo, denuncia ma anche speranza; stimoli che saranno motore e occasione di riflessione per le attività amministrative degli adulti. “Fin dalle prime battute ho apprezzato come questi bambini siano grandi osservatori che si muovono per la nostra città, con occhi attenti – ha commentato il sindaco –. Terremo conto delle loro osservazioni e proposte, le ascolteremo e quando non sarà possibile realizzare i loro desideri giustificheremo il perché. Buon lavoro al CCR!”.

L’attività del Consiglio comunale dei Ragazzi proseguirà nelle prossime settimane, anche in vista dell’appuntamento con il Salone del Libro per i Ragazzi.