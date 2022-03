Bra, conto alla rovescia per la 35ª Superstrabra Vivicittà 2022, che guarda all’ambiente

Qualcuno partecipa per vincere. Molti per mettersi alla prova. Tanti per fare una passeggiata con la famiglia. La Superstrabra unisce tanti desideri.

Il via è annunciato alle ore 10.20 di domenica 3 aprile con ritrovo dei partecipanti dalle ore 8.30 in piazza Caduti per la Libertà per la consegna dei pettorali, previa presentazione del biglietto.

I protagonisti di questa corsa ludico ricreativa, dedicata ad Antonio Panero e organizzata dalla Uisp, comitato territoriale di Bra-Cuneo, si accompagneranno lungo un tracciato di 7,9 km. Ad attenderli all’arrivo, previsto intorno alle ore 12, un buon piatto di pasta ristoratore. L’evento sarà seguito da Radio Alba in una postazione davanti al municipio con musica e interviste in diretta.

Non è prevista la corsa non competitiva e non saranno proclamati vincitori. Avvertenza per chi vorrà gareggiare: attenzione, perché non ci saranno presidi agli incroci, se non il minimo indispensabile.

Il progetto 2022 della 35ª edizione della Superstrabra, che torna dopo due anni di stop causa Covid, strizza l’occhio alla eco-sostenibilità con impatto ambientale zero. Tutti i materiali utilizzati, infatti, saranno compostabili o in carta. Si consiglia di portare una borraccia da casa che si potrà riempire, grazie ai distributori di Pier H2O nei diversi punti ristoro.

"L’iniziativa si avvale del contributo della BCC e si ringraziano Mercatò, Ekom per la fornitura di parte dei prodotti che arricchiranno l’offerta dei punti gastronomici di San Miche e San Matteo, gestiti dai due comitati di frazione". Così gli organizzatori che invitano a visitare il sito: www.uisp.it/Bra per ulteriori informazioni.

Anche in questa edizione il ricavato sarà suddiviso proporzionalmente tra le società sportive, le associazioni di volontariato, le scuole e gli oratori che avranno staccato almeno 200 tagliandi.

Sono ancora disponibili dei biglietti al costo di 3 euro presso la sede Uisp di Bra (via Mercantini, 9) oppure nelle diverse associazioni di volontariato braidesi, che danno diritto sia al pettorale numerato con il quale partecipare alla manifestazione, sia all’estrazione di circa 2mila euro in buoni spesa.