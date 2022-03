Conclusosi a Riccione il Congresso ANPI, con la presenza piena anche della delegazione cuneese

Il nuovo comitato nazionale terrà una seduta plenaria nelle prossime settimane per eleggere il presidente.

Nei quattro giorni del simposio non sono mancate critiche, da parte di alcune testate e commentatori, scaturite dalla netta presa di posizione dell'associazione sull'invio di armi all'Ucraina da parte del nostro paese.

Cionondimeno gli aspetti positivi sono stati molti, a partire dalla presenza di 373 delegati da tutta Italia su un totale di 389, dal susseguirsi di ben 125 interventi totali e dalla massiccia presenza di under 40.

La Granda ha partecipato compatta al congresso, con la propria delegazione: il neo presidente provinciale Paolo Allemano, la presidente della sezione Borgo e Valli Maddalena Forneris, il rappresentante della sezione Alba/Bra Claudio Gallizio e il delegato supplente vicepresidente della Sezione di Fossano Andrea Silvestro.

Allemano durante il proprio intervento dal palco ha sottolineato l'ambivalenza della situazione attuale per le nuove generazioni: da un lato un poker di problematiche epocali: la crisi economica, i mutamenti climatici, la pandemia e il ritorno della guerra in Europa; dall'altro le occasioni e l'arricchimento che una realtà come ANPI può offrire.

Dalle grandi cose alle piccole, il presidente provinciale ha invitato la platea di Riccione a cercare in sala l'Almanacco della Resistenza, il progetto che la Sezione Alba Bra ha ideato per il 2022, con i fatti e gli eventi dei 20 mesi della guerra partigiana in provincia di Cuneo (e le cui oltre 300 copie portate a Riccione sono andate a ruba, n.d.r.).

Infine Allemano ha sottolineato la necessità di investire nei giovani e nello sviluppo di un autorevole comitato scientifico in ANPI, che sia da stimolo per dare il giusto nome alle cose, senza semplificazioni e senza fuorvianti stereotipi, rispolverando i significati profondi dei valori di cui ormai chiunque, senza ragionare, si riempie la bocca.

Maddalena Forneris, si dichiara felice ed orgogliosa per l'intenso fine settimana:" Sono per la prima volta delegata al congresso. Una emozione notevole. Si é trattato di uno strano congresso, in cui ha riecheggiato una parola che non avremmo voluto più sentire: "guerra"!

Sono giorni in cui non possiamo non accorgersi di quanto la memoria sia fondamentale per la sua celebrazione, ma soprattutto per la lettura del presente"

A Claudio Gallizio ha colpito la vasta presenza di giovani, preparati e spesso con ruoli fondamentali nelle sezioni. "Che soddisfazione vedere l'interesse per il nostro Almanacco! Fondamentali poi gli incontri serali sui progetti portanti delle prossime attività dell'associazione: l'implementazione continua dell'archivio della banca dati online "Partigiani d'Italia" e il film sulla nascita e l'evoluzione della canzone Bella Ciao, che abbiamo potuto vedere al congresso in anteprima e che sarà di pubblico dominio per la data del 25 aprile."

Per Andrea Silvestro il congresso é stato stimolante anche perché giunto in un momento storico decisivo.

"Oggi l'ANPI é soprattutto la casa del sano confronto democratico, aperto a tutte le posizioni, eccezion fatta per il fascismo.

Come giovani delegati abbiamo condiviso la necessità di creare un organo rappresentativo. Tanto il lavoro da fare, con alcuni aspetti che ci stanno particolarmente a cuore: la comunicazione, l’accoglienza migranti, il precariato, l’ecologia, l’intersezionalità. Il congresso è stata un’ottima occasione per conoscersi e coordinarsi.

Siamo rientrati in provincia con tanti spunti da condividere con le nostre sezioni, a partire dagli eventi per il 25 aprile, che dopo anni di restrizioni, saranno nuovamente numerosi e diffusi in tutta la Granda”.