Cuneo, in commissione l'analisi del bilancio dell'ACDA Spa

Si riuniranno domani (mercoledì 31 marzo) le commissioni consiliari della città di Cuneo I^ e V^, per analizzare i principali dati di bilancio della società ACDA Spa, compartecipata del Comune.

Sarà un'occasione per fare il punto sull'andamento della società, che negli scorsi mesi ha rilasciato elementi relativi alle proprie attività del 2021: 98 gli interventi realizzati, per un importo complessivo di 6.531.293,75 euro. Sono sette in più di quanto previsto dal piano dei lavori dell'EGATO (che poneva come obiettivo minimo la realizzazione di almeno il 75% di questi).

Secondo quanto dichiarato dalla società stessa sono stati investiti oltre 2 milioni e mezzo di euro per lavori di sostituzione condotte, installazione valvole, sostituzione di turbocompressori, drenaggi, asfaltature, spostamenti reti fognarie, bonifiche e pulizie del depuratore di Cuneo, installazioni impianti di disinfezione e misuratori di portata. Tutte attività che hanno visto coinvolto il territorio di Cuneo, ma anche quelli di Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Lesegno, Pamparato, Priola, Dronero, Roccavione, Boves, Busca e Ceva.

Gli interventi previsti da accordi quadro realizzati nei territori di Vignolo, Peveragno, Gaiola, Monastero di Vasco, Mombasiglio, Chiusa di Pesio, Margarita, Manta, Roccavione, Borgo San Dalmazzo, Busca e ovviamente Cuneo hanno avuto un costo di 2,3 milioni di euro; si tratta soprattutto di rifacimento allacciamenti, sostituzione rete idrica e/o fognaria, sostituzione tubazioni di scarico e di rete di adduzione.

L'Ufficio Appalti e contratti dell'azienda ha realizzato 45 gare online e 62 affidamenti di lavori, di cui 25 a seguito di danni alluvionali, affidato 92 servizi, 38 forniture, 105 incarichi professionali, 39 subappalti, redatto 336 determinazioni e gestito 19 sinistri. Sono state concretizzate aggiudicazioni per oltre 17 milioni di euro, affidamenti per circa 9 milioni e incarichi professionali per 730.000 euro. Dall'Ufficio Approvvigionamenti, Acquisti e Magazzino la gestione di 66 contratti ad accordo quadro e oltre 2.600 ordinativi: 551 i fornitori, per un totale di 4.410 fatture.

Infine, già l'anno scorso sono stati realizzati 34 interventi di ripristino a seguito dei danni dell'alluvione 2020, nei comuni di Pamparato, Ormea, Garessio, Lesegno, Mombasiglio, Limone Piemonte e Valdieri. Presto vi si aggiungeranno quelli coperti dal quarto pacchetto di contributi regionali deliberato nella giornata di ieri (lunedì 28 marzo).