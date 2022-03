Emergenza Covid: Mondovì esenta le associazioni sportive dal pagamento dei canoni

Mondovì rinnova la sua attenzione al mondo dello sport ed esenta le ASD che gestiscono palestre comunali, dal pagamento delle tariffe per il periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 marzo 2022. Il provvedimento, assunto dalla Giunta negli scorsi giorni, ha l’obiettivo di favorire la ripresa dell’attività sportiva, soprattutto nel settore giovanile.

Lo stato di emergenza, ormai prossimo alla fine, ma che si è protratto per oltre due anni, ha creato forti disagi alle Associazioni e Società sportive che si trovano nella difficoltà di pagare i canoni di utilizzo delle palestre. Si tratta spesso di associazioni senza scopo di lucro, che hanno come obiettivo la promozione dello sport sul territorio e svolgono attività principalmente su base volontaristica.

A fronte del costante impegno profuso verso la Comunità, come già accaduto nel 2021 e nel 2020 e al fine di continuare a sostenere uno dei settori più colpiti dalla pandemia, il Comune ha ritenuto opportuno a occuparsi del pagamento delle tariffe dovute per l’utilizzo degli impianti di proprietà comunale dall’1/09/2021 e il 31/03/2022, giorno in cui termina lo stato di emergenza.

«Le Associazioni e le Società sportive sono uno dei motori della nostra comunità, creano aggregazione e da contribuiscono nel formare le nuove generazioni attraverso la promozione di valori e di uno stile di vita sano e pulito – spiegano il sindaco, Paolo Adriano, e l’Assessore allo Sport, Luca Robaldo - Devono sapere che il Comune al loro fianco e continuerà ad esserlo con iniziative di sostegno e supporto, anche una volta terminato lo stato d’emergenza legato alla pandemia».