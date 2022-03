Le api nel parco più frequentato di Mondovì? "Un'idea balzana dell'amministrazione comunale"

Leggiamo sui social network e sui quotidiani online dell'adesione del Comune di Mondovì al progetto +Api, progetto lanciato dalla Fondazione CRC al quale partecipano numerosi Comuni della provincia. Bello.

Azione meritoria: “favorire la biodiversità con la creazione di oasi per api e altri insetti impollinatori”. Ottimo. Ma... se proseguiamo nella lettura, rimaniamo esterrefatti.

L'area individuata dall’Amministrazione comunale di Mondovì per la realizzazione dell’oasi cittadina è nientemeno che... il Parco Europa. Area che lo stesso assessore competente individua come la più frequentata di Mondovì! Frequentata da bambini e famiglie, da ragazzi e giovani. E l’Amministrazione comunale che fa? Ci mette una bella oasi per le api e per insetti.

Liberi, così, di pungere chiunque. Per loro azione di difesa, certo. Però azione pur sempre pericolosa, soprattutto in questi tempi in cui abbondano le allergie e le intolleranze. Siamo consapevoli di quanto le “api urbane” siano un concetto di gran moda, meritorio promuoverlo. Ma è altrettanto vero che nelle zone dove l’idea viene sviluppata, si scelgono aree verdi poco frequentate. Non di certo i parchi comunali con più passaggi. Da parte dell’attuale amministrazione, sicuramente una “bella pensata”, di cui il Parco Europa – appunto, il più frequentato della città - non sentiva assolutamente il bisogno.

Energie per Mondovì