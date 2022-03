Dopo oltre 110 giorni di attesa la Granda (e il Piemonte) pronti ad accogliere neve e pioggia

La citazione è fuori tempo massimo per diverse ragioni, ma finalmente è proprio il caso di dirlo, che in Granda, in Piemonte e in definitiva nella maggior parte dell'Italia, "L'inverno sta per arrivare". Nei giorni da mercoledì 30 marzo a venerdì 1° aprile, infatti, si prevede - e si attende - l'arrivo del maltempo e delle precipitazioni.

Nulla di esagerato, si parla di 10-15 centrimetri di neve e 10-20 millimetri di pioggia nella giornata di mercoledì, ma la prospettiva è comunque positiva: sono ormai ben più di 110 giorni che il territorio rimane privo di precipitazioni di considerevole entità e quest'anno, nel periodo tra dicembre e marzo, la nostra provincia ha raccolto meno di 15 litri di acqua piovana e neve fusa per metro quadro (quando di solito si arrivava a 250 litri).

A conferire le previsione meteo dei prossimi tre giorni è Arpa Piemonte.

Nella gionata di mercoledì 30 marzo si prevede cielo molto nuvoloso o coperto, con un miglioramento in serata sul settore occidentale della regione, ma anche precipitazioni deboli o moderate nelle ore centrali, forti sul confine con la Liguria, e in attenuazione ed esaurimento in serata. La quota neve si attesta sui 1.500 metri e lo zero termico sui 1.800 metri. Si prevedono venti deboli sulle Alpi, e moderati da sud al mattino.

Giovedì 30 marzo il cielo si presenterà nuvoloso ma vi saranno ampie schiarite nelle ore centrali, con un nuovo aumento della copertura nel pomeriggio a partire dal settore nordoccidentale del Piemonte (possibili i banchi di nebbia e foschia sul la Granda nel primo mattino). Deboli le precipitazioni sui settori alpini e prealpini, attive sin dal pomeriggio e in estensione in serata, con neve dai 1.700 ai 1.400 metri e lo zero termico a 2.000 metri nelle ore centrali e a 1.800 in serata.

Le previsioni, più soggette al possibile cambiamento, per venerdì 1° aprile parlano di un cielo molto nuvoloso o coperto con visibilità ridotta, precipitazioni diffuse con picchi sul Piemonte sudoccidentale, neve a 1.000 metri e zero termico dai 1.800 ai 1.300 metri.