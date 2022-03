Nominati due coordinatori per i volontari civici di Mondovì, un gruppo attento e in crescita

Un momento per dire grazie ai volontari civici che con dedizione e impegno dedicano il parte del loro tempo libero a rendere più accogliente la città di Mondovì.

Sabato 26 marzo, in municipio, i volontari monregalesi sono stati accolti in sala consiglio dall'amministrazione comunale.

Vista la costante attenzione alla città, dimostrata in questi anni, in particolare negli ultimi due, segnati dalla pandemia il comune e il sindaco Paolo Adriano hanno voluto dotare di una struttura ancora più efficace il mondo degli volontari con la nomina di due coordinatori.

Roberto Turco che si occuperà di seguire le attività degli ecovolontari e Roberto Volume che coordinerà i volontari dell’ambito verde, manifestazioni e sociale. Avranno il compito di confrontarsi sulle varie iniziative con i rispettivi assessori di riferimento: Erika Chiecchio e Cecilia Rizzola.

"I Volontari sono una risorsa incredibile per la città – ha affermato il sindaco Paolo Adriano -, che non è mai venuta meno nemmeno nei momenti più difficili e che ha saputo dare sostegno e supporto laddove non riuscivamo ad arrivare con i “mezzi” tradizionali".

Una risorsa che il Comune intende valorizzare e ampliare. Attualmente i volontari Civici iscritti al Registro comunale sono più di 50, ma l’obiettivo è far crescere la squadra nei tre ambiti di intervento previsti: sociale, civile, culturale-ricreativo.

"Per questo invitiamo i singoli cittadini che hanno il tempo e la possibilità – affermano gli assessori Chiecchio e Rizzola – a dare la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato a servizio del Comune. Sono tanti i progetti a cui è possibile partecipare ed è possibile dare la propria disponibilità anche solo per alcuni ambiti".

Possono iscriversi al Registro tutti i cittadini italiani e stranieri con regolare titolo di soggiorno di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, che possiedano idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di volontariato. Il Comune, previo colloquio individuale, procederà all’iscrizione del volontario al Registro. La cancellazione potrà avvenire su richiesta scritta del volontario oppure d’ufficio, nel caso in cui, decorsi due anni dall’iscrizione, il volontario non abbia svolto alcun tipo di attività a fronte degli inviti formulati dal Comune.