Quasi terminata la ricostruzione della viabilità montana a Entracque e Valdieri dopo l'alluvione

Ad un anno e mezzo dall’alluvione che il 2 e 3 ottobre 2020 spazzò via lunghi tratti di strade provinciali montane anche in valle Gesso, causando pesantissimi danni alle infrastrutture, la Provincia annuncia di aver quasi del tutto completato gli importanti lavori di ripristino della viabilità nei comuni di Entracque e Valdieri. Ora è tempo di bilanci e intanto si tirano le somme di un disastro che soltanto in queste due località è costato quasi 4 milioni di euro.

Il presidente Federico Borgna: “Considerata la situazione in cui entrambe le strade provinciali si trovavano dopo il passaggio della tempesta Alex che he strappato interi tratti di carreggiata e distrutto ponti e attraversamenti, il risultato di oggi è molto importante. La Provincia ha fatto un grandissimo sforzo per riparare i danni e restituire in fretta al territorio delle infrastrutture viarie che, in vista dell’estate, rappresentano un prezioso supporto anche per l’economia locale e lo sviluppo turistico delle nostre montagne”.

Nel comune di Entracque si è lavorato per molti mesi lungo le strade provinciali 301 e 273 provvedendo allo sgombero delle frane, ai lavori di ricostruzione della strada con opere di difesa e di ricostruzione dei ponti e barriere stradali, oltrechè alla pulizia delle cunette, allo spurgo di attraversamenti e tombini e al consolidamento dei fronti in frana. Gli interventi finanziati ammontano a 2.355.000 euro, Iva compresa.

Nel comune di Valdieri i cantieri della Provincia hanno riguardato le provinciali 22, 239 e 336. Anche qui grandi lavori per lo sgombero delle frane, la ricostruzione del corpo stradale con opere di difesa, di ponti e barriere stradali, oltre alla pulizia di tombini e attraversamenti intasati. Sono stati realizzati anche interventi di consolidamento del fronte in frana con berlinese in micropali trivellati e di ricostruzione del corpo stradale con opere di sostegno, per una spesa totale finanziata di 1.464.000 euro, Iva compresa.

Per oltre un anno hanno lavorato sul posto quattro imprese appaltatrici: So.Mo.Ter. di Borgo San Dalmazzo, Costruzioni Franco Pietro di Valdieri, Ge.La.Mo. di Villar San Costanzo e Terracon di di Poirino (To). Restano ancora da completare il consolidamento di un tratto in frana lungo la provinciale 301, così come dell’impalcato del ponte delle Rovine e lo smontaggio al termine del guado a monte. Da concludere anche il ripristino di due attraversamenti lungo la provinciale 239 delle Terme di Valdieri in collaborazione con Enel Distribuzione per la gestione del cavo Mt interferente in entrambi i siti e un tratto di scogliera lungo la provinciale 239 delle Terme di Valdieri in località Sant’Anna. Si dovrà, infine, provvedere al ripristino della pavimentazione stradale, asportata dall’alluvione e rimossa per esigenze di cantiere, sia lungo la sp 239 e sia lungo la sp 301.