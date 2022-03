Un rotariano in fuga da Kiev ospite del Club Canale Roero

Nel corso dell’ultima conviviale del Rotary Club Canale Roero, svoltasi nei giorni scorsi a Guarene, è stato ospite il dottor Maurizio Longo, rotariano di origine braidese, da tempo residente a Kiev, in fuga dalla guerra e arrivato in Italia con la famiglia dalla capitale ucraina.



Nell’autunno 2021 il sodalizio roerino aveva avuto modo di collaborare col club di Kiev mediante un service che ha visto l’assegnazione di un contributo per la ristrutturazione dei reparti Covid dell’ospedale Romodanov di Kiev.



Durante la serata il dottor Longo ha raccontato di come, in questo momento, l’ospedale sia ancora operativo e della sua collaborazione diretta col consolato ucraino di Milano, per l’invio di beni sanitari di primo soccorso (bende, garze, disinfettanti, medicine di base e attrezzature) per gli sfollati ucraini.



Il presidente del Club Enrico Conterno ha intanto preso contatto con il distretto Rotary 2032 per un progetto su ampia scala di carattere sanitario coinvolgendo alcuni club Rotary del nord Italia.