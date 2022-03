Con oltre 100 prodotti scontati, lo Spaccio Freschi Biraghi di Cavallermaggiore festeggia cinque anni dal suo rinnovo

Completamente rinnovato nell’aprile 2017 lo storico Spaccio Freschi della Biraghi, guidata da Anna e Bruno Biraghi, festeggia i cinque anni offrendo al pubblico più di 100 prodotti in promozione.

Fino al 18 aprile sarà, infatti, possibile acquistare i prodotti Biraghi e altri articoli selezionati con sconti fino al 40%. Tra i numerosi prodotti in offerta il Gran Biraghi, il Gongonzola DOP, il Burro Selezione Osvaldo Biraghi, promosso da Il Salvagente - mensile specializzato in test di laboratorio su prodotti alimentari – come il miglior burro 100% italiano da panna di centrifuga, ma anche la Gran Ricotta Super Cremosa, una nuova ricetta ancora più gustosa e cremosa, definita dagli chef che l’hanno testata “Deliziosa così com’è, ottima nelle ricette salate, ideale per dolci deliziosi: nel tiramisù al posto del mascarpone, nella cheese cake al posto del classico formaggio spalmabile, dolci squisiti ma con meno grassi!”; l’offerta comprende anche il Grattugiato e lo spicchio di Pecorino Etico Solidale, due prodotti frutto dell’accordo di filiera tra Biraghi e Coldiretti Sardegna; e i prodotti lattiero caseari caratterizzati dal logo “Piemunto”, l'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per valorizzare il latte piemontese. Sarà, inoltre, possibile acquistare il latte Biraghi in brick, le mozzarelle Biraghi e le caramelle Biraghi al latte.

Tra le novità di quest’anno le deliziose colombe pasquali, realizzate con il Burro Biraghi da panna fresca di centrifuga, che potranno essere acquistate singolarmente o all’interno di splendide confezioni personalizzate da regalare insieme alle altre eccellenze.

Da non dimenticare anche lo storico gelato fiordilatte Biraghi: diventato dagli anni Cinquanta una tappa fissa delle gite domenicali di tanti piemontesi, vi aspetta per una merenda gustosa il giorno di Pasquetta.

Spaccio Freschi Biraghi in Via Cuneo 1 a Cavallermaggiore, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00, il lunedì dalle 14.30 alle 19.00.

A PROPOSITO DI BIRAGHI

Biraghi Spa, fondata nel 1934, sostiene da sempre la filiera di produzione italiana: raccoglie e lavora circa 470.000 litri di latte al giorno, per un totale di 170 milioni di litri l’anno. Negli stabilimenti di Cavallermaggiore avvengono tutti i processi di raccolta e lavorazione del latte, producendo formaggi e prodotti lattiero caseari senza conservanti: circa 320.000 forme di Gran Biraghi l’anno e circa 200.000 forme di Gorgonzola DOP, oltre a Ricotta e Burro