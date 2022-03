Il Gruppo Egea rassicura l'ex sindaco Marello: "Nessuna vendita di asset o di ramo d’azienda"

Il Gruppo Egea "non ha venduto alcun asset né in forma societaria né in forma di ramo d’azienda a chicchessia. Ad oggi, non sono previste riunioni degli organi deliberanti aventi all’ordine del giorno tali dismissioni”.



Così, in una breve nota inviata al nostro giornale, la multiservizi albese smentisce seccamente quanto affermato nella lettera aperta diffusa nella giornata di oggi dall’ex sindaco e consigliere regionale Pd Maurizio Marello, che nella sua missiva ( leggi qui ) esprimeva preoccupazione rispetto a notizie di stampa e voci riguardanti possibili rivolgimenti nell’assetto societario del gruppo, con l’affidamento al colosso Iren del ramo d’azienda deputato alla vendita di luce e gas.



Indiscrezioni rispetto alle quali lo stesso esponente Pd arrivava anche a chiedere un’urgente convocazione di un’assemblea straordinaria dei soci della società controllata dalla famiglia Carini e partecipata da una vasta platea di Comuni del territorio di Langhe e Roero.



A poche ore dalla nota dell’ex sindaco, le rassicurazioni contenute nella smentita arrivata dal quartiere generale del gruppo albese.