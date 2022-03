Primato tutto Ferrero per i prodotti italiani col miglior rapporto qualità-prezzo

Parlano albese i prodotti italiani col miglior rapporto qualità-prezzo. E’ quanto certifica l’indagine di mercato che l’Istituto Tedesco Qualità Finanza (ITQF) ha effettuato in collaborazione con "La Repubblica Affari & Finanza".

Alla sua seconda edizione, lo studio ( qui ) ha messo in fila le 500 aziende o brand più apprezzati dal pubblico dei consumatori italiani sotto questo specifico profilo sulla base di un sondaggio che ha raccolto il giudizio di 700mila clienti.

Dalle loro risposte i ricercatori di ITQF hanno così desunto uno speciale indice (Customer convenience index), che premia le aziende che totalizzano il valore più basso.



La multinazionale albese ha raccolto i risultati migliori in assoluto piazzando Nutella, Kinder e Ferrero Rocher sulla prima, seconda e terza piazza della classifica generale, davanti alla quarta classificata Amazon e alla quinta Netflix, risultando dunque più conveniente anche rispetto ad aziende non direttamente concorrenti.



In sesta posizione figurano poi gli impianti audio di Bose, in settima i pannolini Pampers e in 8ª un altro brand di Amazon, come Prime Video.



A chiudere la top ten la birra sarda Ichnusa e i televisori della coreana Samsung, marchio che ricorre in altre tre posizioni della top 30, così come la stessa industria albese, che piazza un altro suo conosciuto snack, Duplo, in 14ª posizione e Kinder Fetta al Latte nella top 50.