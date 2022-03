Turismo, nel 2021 oltre 3.5 mln di arrivi in Piemonte. Cirio: "Ripartiti a velocità doppia dell'Italia, anche grazie ai vaccini"

Nel 2021 il turismo in Piemonte ha avviato la ripresa: l'incremento più forte si è registrato nel secondo trimestre, con +62% di pernottamenti fra luglio e dicembre. Nei 12 mesi appena trascorsi oltre 3 milioni e 500 mila arrivi e quasi 10 milioni di pernottamenti e aumento della quota estera. Numeri elaborati dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, presentati oggi in Sala Trasparenza.

"Campagna vaccinale motivo scelta del Piemonte"

"La nostra regione - ha spiegato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - sta ripartendo, con il turismo, a velocità doppia rispetto al resto d'Italia: nel 2021 abbiamo consolidato un aumento dei pernottamenti del 40%, mentre la media italiana è stata del 20%. Anche per il 2022 siamo in forte incremento". "Tra i motivi della scelta del Piemonte - ha aggiunto il governatore - come meta turistica nel 2021 figura anche la campagna vaccinale: la gente era contenta di venire in una Regione sicura dal punto di vista sanitario".

Contesto regionale

Nel 2021 il Piemonte ha registrato un incremento dei movimenti turistici pari a +42% dei pernottamenti e +53% degli arrivi rispetto al 2020, che però ancora non riportano il settore ai volumi pre pandemici. Ottimo il risultato di agosto, che supera lo stesso periodo del 2019: +1% di arrivi e +7% di pernottamenti. A trainare la ripresa soprattutto il comparto nazionale: Piemonte, Lombardia e Liguria sono sempre le tre principali provenienze. Guardando all'estero, hanno scelto in prevalenza la nostra regione i tedeschi (33%), i belgi e poi svizzeri e francesi: gli americani sono appena il 2%, ma rappresentano un ritorno importante.

+15,4% di recensioni

Confermano la ripresa del settore anche gli indicatori del monitoraggio delle recensioni on-line, cioè il passaparola digitale di chi ha vissuto l’esperienza di soggiorno sul nostro territorio: +15,4% di recensioni per il prodotto turistico del Piemonte rispetto al 2020.

Torino recupera turisti, bene le colline

Analizzando gli andamenti nelle diverse aree, emerge che l’area di Torino e prima cintura recupera i movimenti turistici e chiude il 2021 con +72% di arrivi e +58% di pernottamenti. Bene anche gli arrivi (+34%) e le presenze (+25%) della montagna nella stagione estiva, mentre quella invernale 2020/2021 con gli impianti sciistici chiusi ha quasi azzerato i movimenti internazionali (-95%) e dimezzato la quota nazionale (-65%). Le colline - dalle Langhe al Roero e Monferrato - sono quelle che hanno l'incremento maggiore tra arrivi e pernottamenti. A scegliere la nostra regione sono in maggioranza persone tra i 45-54 anni (23%), seguiti poi da chi ha tra i 35 e 44 anni (19%).

Prospettive per il 2022

Nei primi due mesi del 2022 i movimenti turistici sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo scenario internazionale purtroppo pone moltissime incertezze sull’andamento futuro, ma le prospettive per il turismo in Piemonte per la primavera e l’estate sono incoraggianti.