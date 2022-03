A Cuneo presentazione del libro 'Generazione Littoriali. Rugby e fascismo in Italia dal 1928 al 1945'

Sabato 2 aprile alle 17, presso la Sala multimediale dell’ex CDT, in largo Barale 1 a Cuneo verrà presentato il volume Generazione Littoriali. Rugby e fascismo in Italia dal 1928 al 1945, l’ultimo lavoro di Marco Ruzzi, archivista e ricercatore dell’Istituto storico della Resistenza di Cuneo, dedicato all’analisi delle vicende del rugby italiano nel periodo dell’Italia fascista e sino alla Seconda guerra mondiale. Partecipano alla presentazione, insieme all’autore, Vittorio Sommacal, presidente ASD Cuneo Pedona Rugby, Ezio Bernardi, Direttore del settimanale cuneese “La Guida” e Gigi Garelli, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

Si tratta di un lavoro unico nel suo genere, una sorta di sociale del rugby e dei suoi rapporti con il regime. Basato principalmente sullo studio dei periodici dell’epoca, offre un panorama sulla pratica rugbistica in Italia tra il 1928 e 1945, con anche alcuni brevi profili biografici di giocatori che hanno partecipato alla guerra e alla Resistenza.

«Oltre ad avere consultato le opere storiche dedicate al periodo e al tema dello sport, l’autore ha pazientemente raccolto l’essenziale della documentazione disponibile sull’argomento, che siano articoli di giornali non solo sportivi, fonti degli archivi provinciali di stato, testimonianze ed altri materiali. Tante e numerose tracce del passato quindi, anche se gli archivi delle società, della Federazione italiana rugby o del Comitato olimpico nazionale italiano o ancora delle sedi sportive provinciali del Partito nazionale fascista sono spesso spariti. Ovviamente, come lo sport in generale, il rugby è prima di tutto un’attività che si pratica e si vive intensamente nel momento, senza pensare a consegnarne o conservarne le tracce. Malgrado ciò Marco Ruzzi riesce a rintracciare una storia culturale, politica e sociale del rugby dei tempi del fascismo fino ai dettagli più minuti, evidenziandone almeno tre grandi aspetti: il suo sviluppo nazionale, il suo inserimento nell’internazionalismo sportivo e la sua dimensione politica e bellica […]. Il lettore potrà trovare nelle pagine […] percorsi di vita di uomo e di sportivo. In effetti, al di là di essere una storia del rugby durante il ventennio e dei rapporti tra sport e politica sotto il regime fascista, questo appassionante e imponente libro propone una storia della gioventù e della mascolinità italiane tra gli anni Venti e Quaranta. Costituisce anche uno studio originale dei trasferimenti culturali ai quali partecipa anche lo sport. E, per gli amatori di rugby, rappresenta un’opera da leggere assolutamente se vogliono capire il posto originale occupato dalla palla ovale nello sport italiano tra ieri e oggi». (Dall’introduzione al volume, a cura del prof. Paul Dietschy).

Marco Ruzzi lavora come ricercatore–archivista presso l’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo, occupandosi principalmente di storia militare e della guerra di Liberazione. Autore di saggi e studi, fra i più recenti si ricordano “Spionaggio, controspionaggio e ordine pubblico in Veneto. Aprile – dicembre 1945”, “La guerra in Africa Settentrionale 1940-1943” e “L’angolo buio. Il basso Piemonte e Torino fra aprile e dicembre 1945”. Ha curato il volume “La Grande Guerra. Fotografie dal fronte, note da Cuneo e dalle città irredente” e, con Michele Calandri, il recente “Con la guerra in casa. La provincia di Cuneo nella Resistenza 1943/1945”.